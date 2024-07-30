吸得到綿密奶蓋、纖玉菓子！吃茶三千最新「葡萄柚系列」來了

▲吃茶三千推出全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

自台中發跡的手搖飲品牌「吃茶三千」推出全新「葡萄柚系列」，包括3款限定飲品，有葡萄柚搭配帶茉莉花香的松針綠茶、吸得到有嚼勁纖玉菓子的纖果冰茶，以及綿密奶蓋結合葡萄柚果茶的組合，8月1日起正式上市。

▲▼松針柚粒冰茶、柚粒纖果冰茶2款飲品可開放換茶基底。

吃茶三千今夏推出「葡萄柚系列」飲品，「松針柚粒冰茶」選用葡萄柚搭配香氣十足的松針綠茶，口感酸甜好喝；「柚粒纖果冰茶」則使用葡萄柚綠茶作為基底，加入有嚼勁的纖玉菓子，咀嚼控肯定會愛，以上2款飲品皆提供水仙桂花及玉露青茶2種茶底任選任換。

▲雲朵百香柚茶是綿密奶蓋與葡萄柚果茶的組合。

「雲朵百香柚茶」是綿密奶蓋與葡萄柚果茶的組合，每一口都能喝到厚實又帶有酸甜果香滋味，以上3款飲品將於8月1日起正式開賣。

▲大苑子荔枝系列回來了。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子夏季限定「荔枝系列」也回歸，其中「荔枝玫瑰」使用台中太平黑葉荔枝製成，搭配綿密果肉、有機玫瑰花瓣泥，香氣十足，每一口都能喝到清爽香甜滋味，售價95元起；「荔枝艾波」則是黑葉荔枝搭配蘋果、青茶打成綿密冰沙口感，還放進滑嫩愛玉，咀嚼口感十足，售價90元。

最後這杯「荔枝蜜朵朵」是黑葉荔枝搭配100%台灣新鮮有機銀耳的組合，打造滑順Q彈的豐富口感，售價95元。以上3款荔枝飲品即日起於全門市開賣。