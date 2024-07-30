ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吸得到綿密奶蓋、纖玉菓子！吃茶三千最新「葡萄柚系列」來了

▲▼吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

▲吃茶三千推出全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

自台中發跡的手搖飲品牌「吃茶三千」推出全新「葡萄柚系列」，包括3款限定飲品，有葡萄柚搭配帶茉莉花香的松針綠茶、吸得到有嚼勁纖玉菓子的纖果冰茶，以及綿密奶蓋結合葡萄柚果茶的組合，8月1日起正式上市。

▲▼吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

▲▼松針柚粒冰茶、柚粒纖果冰茶2款飲品可開放換茶基底。

▲▼吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

吃茶三千今夏推出「葡萄柚系列」飲品，「松針柚粒冰茶」選用葡萄柚搭配香氣十足的松針綠茶，口感酸甜好喝；「柚粒纖果冰茶」則使用葡萄柚綠茶作為基底，加入有嚼勁的纖玉菓子，咀嚼控肯定會愛，以上2款飲品皆提供水仙桂花及玉露青茶2種茶底任選任換。

▲▼吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

▲雲朵百香柚茶是綿密奶蓋與葡萄柚果茶的組合。

「雲朵百香柚茶」是綿密奶蓋與葡萄柚果茶的組合，每一口都能喝到厚實又帶有酸甜果香滋味，以上3款飲品將於8月1日起正式開賣。

▲▼大苑子荔枝系列。（圖／大苑子提供）

▲大苑子荔枝系列回來了。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子夏季限定「荔枝系列」也回歸，其中「荔枝玫瑰」使用台中太平黑葉荔枝製成，搭配綿密果肉、有機玫瑰花瓣泥，香氣十足，每一口都能喝到清爽香甜滋味，售價95元起；「荔枝艾波」則是黑葉荔枝搭配蘋果、青茶打成綿密冰沙口感，還放進滑嫩愛玉，咀嚼口感十足，售價90元。

最後這杯「荔枝蜜朵朵」是黑葉荔枝搭配100%台灣新鮮有機銀耳的組合，打造滑順Q彈的豐富口感，售價95元。以上3款荔枝飲品即日起於全門市開賣。

【你可能也想看】

►3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃
►6大速食店「限時優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、蛋撻盒下殺199元
►超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 美食情報 美食雲 吃茶三千 大苑子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

推薦閱讀

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

上半年國際旅客最愛10旅遊地台灣上榜

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

桃園景福宮隱藏美食60元肝連滿滿一盤

江振誠宣布「RAW」12/31結束營業

高雄11家「米其林新入選」一次看

大阪新地標9/6開幕　3亮點飯店一次看

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

唐宮正式回歸！558元蒙古烤肉吃到飽

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

桃園限定！蜂巢布丁鋪滿整顆波士頓蛋糕

熱門行程

最新新聞更多

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366