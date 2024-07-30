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大苑子夏季限定「3款荔枝飲品」回來了！尬玫瑰泥、銀耳超欠喝

▲▼大苑子荔枝系列。（圖／大苑子提供）

▲大苑子荔枝系列飲品回歸。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」夏季限定「荔枝系列」回來了，選用台中黑葉荔枝作為主角打造3款限定飲品，不僅有搭配玫瑰、銀耳的組合，更推出荔枝冰沙，即日起於全門市上市。

▲▼大苑子荔枝系列。（圖／大苑子提供）

▲荔枝玫瑰帶有花香，還吃得到綿密果肉。

▲▼大苑子荔枝系列。（圖／大苑子提供）

▲荔枝艾波的冰沙口感超消暑。

大苑子「荔枝系列」回歸，其中「荔枝玫瑰」使用台中太平黑葉荔枝製成，搭配綿密果肉、有機玫瑰花瓣泥，香氣十足，每一口都能喝到清爽香甜滋味，售價95元起；「荔枝艾波」則是黑葉荔枝搭配蘋果、青茶打成綿密冰沙口感，還放進滑嫩愛玉，咀嚼口感十足，售價90元。

▲▼大苑子荔枝系列。（圖／大苑子提供）

▲荔枝蜜朵朵是荔枝搭配銀耳的組合。

最後這杯「荔枝蜜朵朵」是黑葉荔枝搭配100%台灣新鮮有機銀耳的組合，打造滑順Q彈的豐富口感，售價95元。以上3款荔枝飲品即日起於全門市開賣。

▲▼「龜記xGogoro」聯手推出全新「就是JEGO系列」 。（圖／龜記提供）

▲「龜記xGogoro」聯手推出全新聯名「就是JEGO系列」 。（圖／龜記提供）

另外，為慶祝品牌7周年，龜記找來Gogoro聯手推出全新聯名「就是JEGO系列」，一共有2款新飲品等喝，其中「花沫烏龍」使用高海拔的青心烏龍基底，搭配經小綠葉蟬叮咬和烘焙後的貴妃烏龍，一杯就能喝到2種茶香，而「蜜桃烏龍」則選用貴妃烏龍茶作為茶基底，加入蜜桃果肉增添咀嚼口感，8月1日起正式上市。

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