身分證有8「免費玩歐洲」！雄獅推父親節優惠　揭秘歐美最夯玩法

▲雄獅為慶祝父親節，凡身分證字號內含數字8的旅客，就有機會免費暢玩歐洲。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雄獅旅遊慶祝父親節，宣布即日起至8月13日為止推出「尋找幸運8」活動，凡身分證字號內含數字8的旅客，就有機會享指定行程最高現折8萬8888元優惠，有機會可以0元搭長榮直飛法國玩10天，或參加雪梨、墨爾本雙城9日等行程。

▲業者獨家企劃入住難以預定的摩寧頓半島。

此次業者推出「尋找幸運8」活動，購買行程除可享早鳥優惠外，身分證字號有1個8可折888元，2個8可折1888元，3個8可折3888元，4個8可折8888元，若身分證字號有5個8，則可折8萬8888元，且不需連號。目前推薦早鳥行程有「經典土希愛琴海郵輪13日」，搭乘星瀚郵輪探索號，一次遊覽土耳其和希臘五島為特色；澳洲也推出獨家企劃，入住難以預定的摩寧頓半島，並在黃金海岸賞夕陽，體驗直升機飛越海岸線。

▲現在正是到非洲草原肯亞看動物大遷徙的好時候。（圖／雄獅旅遊）

雄獅旅遊也觀察，與去年上半年相比，今年長程線整體訂單人次成長約4成。其中，美加線由於機位供給增加，平均團費降幅約3成；東歐則因物價相對較低，相比起其他歐洲主要城市團費平均價差逾萬元，成為今年旅客的熱門選擇。

▲中亞火焰奇景地獄之門。

另一方面，旅客長天數的需求提升，例如過往土耳其以8至10日行程為主流，但今年10日以上團型的旅客增加近2成，加上北歐極光、貝加爾湖、中亞地獄之門、肯亞動物大遷徙等高價深度旅遊團也成長超過3倍，顯示旅客願意投入較多費用和時間來享受豐富的旅遊體驗，整體而言，長程線旅遊市場呈現V型的增長趨勢。

▲釜山國際煙火節將在今年11月舉行。（圖／可樂旅遊提供）

可樂旅遊近日公布2024上半年台灣人團體旅遊最喜歡去的5個海外國家目的地排行榜，分別是日本、韓國、越南、歐洲和泰國，並推出多條團體路線，如日本賞楓行程4至6日最低2萬4500元起，日本滑雪系列團體行程於8月底前報名，最高每人限折5000；玩韓國5至6日最低1萬7500元起，滑雪特賣會5日團1萬7900元起。

歐洲下半年度旅遊節慶將是重點之一，業者也早鳥上架一系列「聖誕市集」產品，帶旅客感受歐洲聖誕市集，還有2025春節優惠，為回饋消費者，9月底前早鳥預購，最高每人可省3000元。