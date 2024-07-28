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香港必去「兆成行」買伴手禮！60年神秘香薰店　買得到五星酒店香氛

▲▼香港兆成行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港60年香薰專賣店「兆成行」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／香港報導

到香港玩想買特別伴手禮，或你是香氛控的話，那就一定要到上環的「兆成行」走一趟！兆成行是老字號香薰精油專賣店，近年因舒淇推薦後爆紅，成為旅客到香港必去景點，店內更買得到知名五星酒店的香氛，回家倒入擴香瓶中，在家就能營造置身頂級酒店的氛圍。

▲▼香港兆成行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼兆成行現在是香港買伴手禮推薦去處之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港兆成行。（圖／記者蔡玟君攝）

兆成行隱身在上環街巷內，在地經營已經超過60年歷史，原是在地人的熟悉的香氛專賣店，以販售各種精油、保養油、純露等香氛原料為主，小小的店面至今仍維持傳統樣貌，白底紅字的招牌增添懷舊感，甚至老闆至今仍是以手寫記帳。

▲▼香港兆成行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內買得到五星酒店的香氛，大罐的為試聞瓶，可請店家拿小罐的商品，每瓶港幣80元起（約新台幣320元）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港兆成行。（圖／記者蔡玟君攝）

從門口到店內，兩排貨價擺滿各種大大小小的香薰油或純露，除了一般的薰衣草、尤加利、香茅、茶樹等味道外，店內販售半島、四季、瑞吉、萬豪、悅榕莊、威斯丁、瑰麗、文華東方等頂級酒店的香氛，甚至還有香港機場選擇，旅客能試聞後買小瓶帶回家，倒入擴香瓶或水氧機中，在家就能營造出宛如置身奢華酒店的氛圍，成為最受旅客喜愛的伴手禮。

▲▼香港地下鐵可刷Visa，港鐵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港地下鐵現在刷Visa就能搭，還有專用通道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港地下鐵可刷Visa，港鐵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港叮叮車，香港旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼搭叮叮車同樣適用。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼搭香港叮叮車可刷Visa。（圖／記者蔡玟君攝）

而現在到香港搭大眾交通工具也很方便。從香港地下鐵到叮叮車，現在只要刷Visa卡就能搭，香港地下鐵更特別新開闢了Visa專屬進出閘口，即使沒有八達通也能輕鬆搭乘，不過需注意的是，機場快線仍需購票才能搭乘，但可透過人工櫃檯刷卡購票。

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