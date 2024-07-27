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北投夏日魔法節剩2天！主燈「煙霧音樂秀」必拍　5場館延至8點關

▲「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕。（圖／北市商業處提供）

▲「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕，圖為「團團圓圓」裝置。（圖／北市商業處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕，最後一周為「夏日好聲音派對」，有音樂表演、那卡西歌唱大賽、奇幻市集，以及親子DIY手作、北投小旅行等活動；5處特色打卡裝置同步展至明天，主燈於晚上7時至9時，播放那卡西音樂與煙霧燈光秀。

▲「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕。（圖／北市商業處提供）

▲▼「幸福來鈴」、「幸福溫泉」呈現濃厚日系風格。

▲「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕。（圖／北市商業處提供）

「2024北投夏日魔法節」於北投公園、七星公園、新北投捷運站廣場及地熱谷等地舉辦，拍完靜態的「幸福溫泉」、「煽來好幸運」、「團團圓圓」、「幸福來鈴」等4大裝置，位於北投公園噴水池的主燈「溫泉魔法師降臨」，是與藝術家吳騏合力打造，每晚7時至9時，每15分鐘定目播放那卡西音樂和煙霧燈光秀。

▲「2024北投夏日魔法節」將於明（28日）閉幕。（圖／北市商業處提供）

▲北投公園噴水池的主燈「溫泉魔法師降臨」，每晚7時至9時，每15分鐘定目播放那卡西音樂和煙霧燈光秀。

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▲北投,地熱谷公園,地獄谷,國旅,泡湯,手湯。（圖／記者彭懷玉攝）

▲配合魔法節，北投地熱谷公園周六、周日延長營業至晚間8點。（圖／記者彭懷玉攝）

活動期間，周邊各場館配合於周六、周日延長營業至晚間8點，包含新北投車站、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館等文化館舍及地熱谷，欣賞完表演及燈飾後，可至周邊遊逛。另外，後續在11月初還有「台北溫泉祭」及「北投花浴衣節」。

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