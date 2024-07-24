▲金澤Hyatt House位於金澤車站西口旁，旁邊則是同集團另一間品牌飯店Hyatt Centric。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

公寓式酒店近年在日本蓬勃發展，提供小家庭、多人出遊的小團體旅客更多選擇。緊鄰金澤車站旁的「金澤凱悅嘉寓酒店Hyatt House Kanazawa」於2020年8月開幕，客房內設有廚房，還有24小時營業的迷你商店，加上緊鄰車站的地理優勢，下樓就有超市、咖啡廳、便利商店等選擇，成為現在到金澤玩最受歡迎的旅宿選擇之一。

▲▼金澤Hyatt House客房內設有廚房、微波爐等設施，適合中長天數住宿的旅客，也適合多人旅行與小家庭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼全館僅6間的套房還有獨立洗衣機。（圖／記者蔡玟君攝）

金澤凱悅嘉寓酒店隸屬凱悅集團旗下的旅宿品牌，位於JR金澤車站西口旁，針對中長期住宿的旅客提供方便舒適的旅宿環境。館內共有92間客房、4種房型，客房走簡約明亮風格，並設有廚房、微波爐、鍋具，還有大型冰箱；全館僅6間的套房更設有獨立洗衣機。

▲金澤Hyatt House交誼空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼24小時的迷你商店還有金澤地酒。（圖／記者蔡玟君攝）

位於3樓的大廳則是櫃台、交誼空間與餐廳，還有24小時營業的迷你商店「H SHOP」，從房內備品、睡衣、拖鞋到金澤在地特色伴手禮都有販售，其中業者最推薦的是金澤地酒，即使是非住客，也能在商店購買後於交誼空間享用；大廳盡頭L型落地窗旁，則設有和室型休息區，擺上小桌、數個大小不一的枕頭，讓旅客可以倚靠享受天光、閱讀、放鬆。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲飯店旁就是金澤車站，記得走到東口拍一張當地最代表地標之一「鼓門」。（圖／記者蔡玟君攝）

除了飯店和客房設施很全面，住在金澤Hyatt House的另一好處就是購物、吃飯、買伴手禮、到其他景點都很方便。交通方面，飯店僅鄰金澤車站，旅客能從這裡搭乘北陸新幹線於今年3月才開通的新路線前往小松、敦賀玩，深度探索日本。

購物與用餐則更多元，飯店與商業設施共構，樓下就有星巴克、超市、美食街，吃得到在地加賀傳統料理、歷史悠久的和菓子店「菓ふぇMURAKAMI」等。而在金澤車站內更有便利商店，能買到北陸、甚至是金澤最在地的伴手禮店鋪外，也有許多餐廳進駐。

▲▼日本料理加賀屋金澤店，吃得到加賀在地美味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還吃得到A5等級能登牛套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

在金澤車站的金澤百番街內必吃美食之一，就是由有「日本最完美溫泉旅館」美譽的加賀屋直營的「加賀屋餐廳」。以日本海側的新鮮海味製作生魚片，搭上加賀野菜，以及代表加賀百萬石武家文化的傳統料理「治部煮」，再以有田燒與輪島塗食器盛裝上桌，或也可選擇以能登牛製作的「能登牛玉手箱」套餐，大嗑A5和牛美味。

或許，在今年能登大地震後，許多人仍對北陸地區現況抱持著疑惑。根據記者實際走訪觀察，金澤市區遊客如織，到處可見外國旅客臉孔，絲毫看不出曾發生地震，當地生活早已恢復常態。

▲千里濱渚海濱公路是日本少見的沙灘公路，可以開車在沙灘上奔馳。（圖／記者蔡玟君攝）

當地政府坦言，能登半島災情最嚴重的輪島地區仍在恢復中，但許多觀光景點早已恢復往昔，如能登半島西側的「千里濱渚海濱公路」是全球少見的沙灘公路，可以直接開車在沙灘奔馳，甚至是遊覽車都不是問題，一旁還有海景餐廳能讓旅客大嗑海鮮看海、賞沙雕。

▲▼日本UFO小鎮「羽咋市」內的宇宙科學博物館，能看到實際發射過的火箭。（圖／記者蔡玟君攝）

或也可前往UFO小鎮「羽咋市」的宇宙科學博物館，看來自NASA的太空船、曾實際發射過的火箭，甚至能將真正隕石買回家做紀念。

日本一線大城超出負荷的爆量人潮早就影響許多旅人的遊興，而北陸地區從熱鬧的都會繁華、絕美海岸線與綠草如茵的自然山林，到千百年底蘊的古剎大社，豐富的觀光資源同樣能讓人玩得過癮。旅客還能走訪市場享受鮮甜海味製作的澎湃生魚片丼，再來支散發奢華光芒的金箔冰淇淋，從舌尖感受在地多元美食樣貌。

▲長榮航空提供「桃園－小松」直飛航班。（圖／資料照片）

想從台灣前往北陸地區，最推薦方法就是搭乘長榮航空的「桃園－小松」航線，從機場搭巴士只要約1小時就能到金澤。同時即日起至2025年3月底為止，搭乘長榮航空小松航班，至金澤凱悅酒店官網預約訂房，第二晚即可享房價50%折扣優惠。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）