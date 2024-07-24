高雄首間「錢都涮涮鍋直營店」周五開幕！全品項5折　冰品吃到飽

▲首家「錢都日式涮涮鍋」南台灣直營店在高雄。（圖／錢都餐飲集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」現在到高雄開設南台灣首家直營店，地點就在鳳山的火鍋一級戰區文衡路，並將於26日正式開幕。業者表示，開幕前3天全品項5折，同時每天限量提供50鍋的可可椰子雞鍋，讓南台灣民眾嚐鮮。

「錢都日式涮涮鍋」首家南台灣直營店也是高雄第一家大型店，店內除了提供多樣化的主鍋選擇，滿足海鮮愛好者和肉食主義者的不同需求，也供應多種特色湯頭，包括熱賣28年的「昆布柴魚湯頭」，還有麻辣湯頭、藥膳湯頭、壽喜燒湯頭、酸菜鍋底、韓式泡菜鍋底、起司牛奶鍋底，還有經典爆香鍋等選擇。

▲獨特的「可可椰子雞鍋」開幕前3天每天限量50鍋。（圖／錢都餐飲集團提供）

此外，店內還有獨特的「可可椰子雞鍋」，選用新鮮雞腿肉和濃郁椰子汁為基底，搭配整顆椰子的椰汁和奶滑的椰肉，讓鍋底充滿濃郁的椰香。業者更透露隱藏版食用方法，若喜歡濃郁椰香的客人，也可大膽將椰子水倒入湯頭中一起滾煮，能將蔬菜的清甜與雞肉的香氣層次提升。除了鍋品外，餐廳也提供冰品、飲品自助吧無限吃到飽服務。

▲高雄夢時代5間餐飲新登場，就饗鐵板燒還推出獨家套餐。（圖／業者提供）

而高雄夢時代購物中心近期針對館內千坪空間重新改裝，引進5家特色餐廳，為南台灣饕客帶來多元化的餐飲選擇，從港式茶餐廳到鐵板燒，再到澎湖漁村料理，各式風味齊聚一堂，勢必掀起一波美食風潮。

▲潮點茶餐廳。

高雄夢時代新餐廳包含好正點餐飲集團全新推出的「潮點茶餐廳」、主打英倫摩登美學風格的「瀧厚炙燒熟成牛排」、漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」、王品集團新店型的「就饗鐵板燒」以及主打澎湖漁村料理的「金億昌蝦仁飯中式定食」。

▲漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」。

「潮點茶餐廳」以創新手法演繹經典粵菜和港式點心、「瀧厚炙燒熟成牛排」主打熟成工法的美味、漢來美食「上菜片皮鴨專賣店」則有一鴨多吃，除了招牌片皮鴨，餐廳還提供多種川菜和粵菜料理。

▲瀧厚炙燒熟成牛排。

王品集團旗下的「就饗鐵板燒」也在此次新店陣容中，主推豐盛套餐，夢時代店也推出兩款獨家雙人海陸套餐「菲力牛排與香酥雞腿排」和「菲力牛排與法蘭克牛排」、「金億昌蝦仁飯中式定食」則帶來澎湖漁村風味，主打新鮮海鮮料理，包括招牌蝦仁飯、紫菜海鮮炒冬粉、小卷麵線等多款漁村特色。