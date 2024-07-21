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全台唯一「COACH摩天輪」在台中！放大版包包、黃色抱枕超好拍

▲▼台中COACH摩天輪。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

▲全台唯一黃色COACH摩天輪在台中。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

台中港三井Outlet又有新意！商場內的台中之星摩天輪現在與時尚精品品牌COACH合作，變身為全台唯一「黃色COACH摩天輪」，不但有放大版黃色COACH包可以拍照，車廂內也有可愛抱枕，台中人趕快去朝聖。

▲▼台中COACH摩天輪。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

▲台中之星摩天輪現在已變成黃色外觀。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

此次台中之星摩天輪變身成COACH 聯名款摩天輪，所有車廂都變成黃色造型，車廂內也有C造型的黃色抱枕、各種標語手拿牌，讓民眾可以在車廂內吹冷氣盡情拍照。

▲▼台中COACH摩天輪。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

▲▼還有放大版包包與麵包車造景。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

▲▼台中COACH摩天輪。（圖／翻攝自台中港三井Outlet臉書專頁）

同時，在摩天輪下方還有放大版黃色COACH包、黃色COACH麵包車，活潑明亮的顏色讓人拍不停。台中港三井Outlet現在同時還有超可愛的蠟筆小新拍照打卡點，讓民眾逛街、吃美食，還可以大拍美照。

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華也有COACH造型球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

同樣加入COACH元素的還有今年的台東熱氣球嘉年華，醒目的「勇氣標準球-C Lock Balloon」、「手袋造型COACH Tabby球」在鹿野高台緩緩升空，明亮色彩成為全場焦點，也是今年到台東玩必拍亮點。

關鍵字： 台中旅遊 台中港三井Outlet COACH

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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