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台北18家「米其林新入選」一次看！A餐廳、AKIN君尹具摘星潛力

▲A餐廳。（圖／A餐廳提供）

▲米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫去年10月創立「Restaurant A」。（圖／Restaurant A提供）

記者黃士原／台北報導

今年「台灣米其林指南」發布會將於8月27日舉行，在這之前，1月起就每月公布「新入選餐廳」，他們也可能獲得米其林星級、必比登推介以及綠星，而在台北的18家新入選餐廳中，「Restaurant A」、「AKIN君尹」分別是星級主廚黃以倫、林明健所開設，是美食界公認的摘星潛力股。

▲以小時候焢窯為發想的「童心未泯松露雞（松露麵包烤雞）」。（圖／記者黃士原攝）

叁酒弍沏

位於台北東區的「叁酒弍沏」，主打當代台灣宴席菜，蒐羅上百道台灣經典名菜，以老菜新作、小菜大作與名菜改作來創作菜單，將道道名菜重新演繹，例如以焢窯為發想的「童心未泯松露雞（松露麵包烤雞）」，主廚把雞先烤至7、8分熟，再以製作麵包的麵糰包覆後燜至全熟，最後上桌時來個蓮花開的剖麵包上菜儀式，單吃、蘸醬都合適。

叁酒弍沏
地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷14號
電話：02-2731-0137

▲Aleisha的西班牙炭烤紅蝦。（圖／取自Aleisha.tw臉書）

Aleisha

餐廳以時尚地中海美食為特色，像是用法國或義大利技術烹調海鮮和肉類，再配上中東香料調味；烹調上強調保留食材原味，大量採用希臘菜常見的橄欖、茄子。提供2款品嚐菜單，菜色以多種語言呈現，體現地中海地區的多樣性。

Aleisha
地址：台北市大安區忠孝東路三段217巷4弄16號
電話：0978-003-000

▲Set.餐廳位於台北市承德路二段上。（圖／取自Google地圖）

Set.

2位主廚從個人經驗、自然及四季等發掘靈感，將亞洲食材和風味融合西方美食，提供各種不同類型的料理。餐廳空間小巧，在座位上可以看到主廚在廚房忙碌的身影，為餐廳增添溫馨氛圍。

Set.
地址：台北市大同區承德路二段110號
電話：0935-391-095

▲小品雅廚的清粥小菜。（圖／取自米其林指南網站）

小品雅廚

以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每日提供20多道家常台式料理，有「台北最強宵夜場」美譽。菜餚主要以冷菜呈現，但會根據季節調整食材，客人可以挑選清粥或白飯搭配。其中鹹而不膩的紅燒蹄膀、乾燒茄子、滷白菜都是米其林評審員推薦菜色。

小品雅廚
地址：台北市中山區中原街130號
電話：02-2592-9924

▲AKIN君尹招牌菜「馬糞海膽、金桔、大葉」。（圖／記者黃士原攝）

AKIN君尹

去年7月開幕的Fine Dining餐廳「AKIN君尹」，由米其林星廚林明健擔任主廚，餐廳名稱除了冠上他的英文名字（Kin），AKIN也有「天生的盟友」之意，可被理解為主廚以己之名，融合法式高端餐飲背景，香港成長記憶、鍾愛的日式與南洋風味、對第二故鄉台灣的情感，皆成為其創作靈感。

招牌菜色「馬糞海膽、金桔、大葉」，展現林明健在香港的成長記憶，他從最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與海膽看似衝突的口感與溫度，但在於舌尖卻形成美妙口感。

AKIN君尹
地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號
電話：02-2509-1070

▲軟食力主打外酥內軟粉漿軟蛋餅。（圖／記者黃士原攝）

軟食力

這是一家主打古早味台式粉漿蛋餅的早餐店，其技術改良自宜蘭早餐名店「力丸早餐店」配方，除了擁有粉漿軟嫰口感之外，也有酥脆的外表，蛋餅控一次可以吃到兩種口感。

除了蛋餅，軟食力也提供飯糰，有肉鬆／素鬆飯糰、豬排飯糰、夯香腸飯糰、麻辣香腸飯糰，以及甜飯糰。其中夯香腸飯糰除了有溫體豬肉做成的香腸之外，還有大家熟悉的肉鬆、油條、菜脯及荷包蛋。

軟食力
地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號
電話：02-2502-9543

▲空盤春季菜色之一「南瓜｜巴薩米克｜焦化奶油」。（圖／取自空盤臉書）

空盤

英文店名為「空盤」的台語諧音，寄語客人能夠盡興品嚐美食，心滿意足地清空盤子。經營者兼主廚曾旅居法國，將在當地奠定的烹飪技法結合個人巧思，烹製成一道道細膩的當代菜餚。

空盤
地址：台北市大安區敦化南路一段270巷28號
電話：02-8772-0372

▲「蒔」的菜色以割烹料理為主軸，壽司穿插其中。（圖／取自蒔 割烹臉書）

餐廳以「蒔」為名，取其栽種之意，與入口處的日式庭院造景互相呼應。菜色以割烹料理為主軸，壽司穿插其中。除了日本食材，也採用台灣東北角的海鮮，並根據時令變更每日菜單。


地址：台北市大安區濟南路三段39-1號

▲「麟聚」主打鮑、參、貝、肚等高級乾貨都吃得到。（圖／麟聚提供）

麟聚

擁有30餘年五星級酒店經歷的廚藝總監操刀，主打鮑、參、貝、肚等高級乾貨都吃得到，但也少不了各種經典粵菜，像是焗蟹蓋。除了2種不同價位的個人套餐，餐廳也可以按顧客的預算與口味規劃菜單。

麟聚
地址：台北市松山區敦化北路100號
電話：02-2712-2700

▲「Páng」主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理。（圖／取自Pang Taqueria / Pang Taco臉書）

Páng

餐廳主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理，玉米餅皮每天新鮮製作。多種餡料口味中，以胭脂樹籽手撕豬人氣最高，燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以台灣洛神花漬的紫洋蔥。

Páng
地址：台北市大安區文昌街181號一樓

▲麵鋪以芋頭米粉聞名。（圖／取自米其林指南網站）

麵鋪

開業於2007年，歷經一次搬遷，店面雖然小巧，但簡樸整潔。米其林指南表示，該店以芋頭米粉聞名，湯頭經長時間燉煮，散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣。充滿米香的粗米粉為此店特色，吸滿湯汁後更是滋味。由於價格實惠，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處。

麵鋪
地址：台北市信義區虎林街232巷75號
電話：02-2759-8727

▲Wok by O`BOND由知名酒吧Tei by O`bond的經營者劉明杰所創立。（圖／取自米其林指南網站／Wok by O`BOND）

Wok by O'BOND

由知名酒吧Tei by O'bond的經營者劉明杰所創立，他善用自身的調酒師背景，與主廚曾治淮一同設計菜單，規劃出環繞主題意象的用餐體驗。曾治淮透過西式料理與調酒技法，解構並重塑食材的既有風味。

Wok by O'BOND
地址：台北市中山區龍江路18號
電話：02-2778-4503

▲「Restaurant A」夏季菜單主菜「西班牙海鮮飯」。（圖／記者黃士原攝）

Restaurant A

Restaurant A是米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫創設，區分一般用餐區、8人VIP包廂及香檳吧。一般用餐區的午、晚餐定價分別4850元（加一成服務費）和6850元（加一成服務費），菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品，全區座位採線上預訂，不接受現場候位。香檳吧下午及晚上各有4個時段可預約，並接受現場候位，低消700元。

繼「繁花」為創作靈感的春季菜單後，米其林新入選餐廳「Restaurant A」夏季菜單7月登場，主廚黃以倫以「食物搭配學」為創作主體，精選6組海陸食材最佳拍檔，開場冷湯是和牛搭配生蠔、冷菜是烏殼綠筍搭配白板昆布，而主菜則是脆皮豬搭配章魚。

Restaurant A
地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓
電話：02-2721-8088

▲伊茲密爾土耳其廚房提供土耳其內陸與鄰近愛琴海的傳統美食。（圖／取自米其林指南網站）

伊茲密爾土耳其廚房

餐廳提供土耳其內陸與鄰近愛琴海的傳統美食，除了烤肉，還有各式涼菜、海鮮料理、小吃、傳統湯品與甜點，而且菜單上還列出來源及歷史，價格100元起至800元。米其林評審推薦的貝提烤肉，以薄麵皮包裹著絞肉丸烤烘，佐以自製手工優格與番茄糊，肉丸多汁可口，搭配土耳其酸奶享用別具風味。

伊茲密爾土耳其廚房
地址：台北市信義區基隆路一段147巷14號
電話：0912-157-996

▲「泔」每天只提供一款米飯料理。（圖／取自米其林指南網站）

泔 米食堂

由老房子改建成食堂只有14個位子，採預約制。每天只提供一款米飯料理，沒有固定菜單（價格400元上下），像是昨天是紫蘇梅香雞腿，今天是糖醋桔醬梅花豬。米其林網站也提到，店家致力推廣米食，走訪全台米農，讓客人每次到訪都有不同的體驗。

泔 米食堂
地址：台北市大安區和平東路二段175巷12號
電話：0905-244-754

▲火山排骨清湯。（圖／妮可魯的飛行日記

Zaap

曾在五星飯店知名泰國餐廳廚師工作的主廚AJ，2020年在台北信義區吳興街創業開店，提供道地泰國街頭小吃，從泰式青木瓜、金錢蝦餅、芭蕉花鮮蝦沙拉、綠咖哩雞肉、街邊烤肉串、火山排骨清湯到生醃螃蟹都有，而且沒有迎合台灣人口味，而降低菜色辣度。價格180元起至420元。

Zaap
地址：台北市信義區吳興街345巷6號
電話：02-2720-1148

▲位於台北市大直地區的FRASSI，主打義大利Fine Dining料理。（圖／FRASSI提供）

FRASSI

位於台北市大直地區的FRASSI，主打義大利Fine Dining（精緻餐飲）料理，主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）來自義大利中部托斯卡尼，他先後於中國天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第二個家，並決心在此開創個人品牌餐廳。

Iacopo選用自身義大利姓氏「FRASSI」作為餐廳名稱，客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場，菜單設計採套餐型式提供9道菜式加附麵包，並把義式飲食文化融入其中。

FRASSI
地址：台北市中山區樂群三路299號1樓
電話：02-8502-6383

▲招牌滷肉飯肥而不膩。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界

黃記魯肉飯

位於台北晴光市場的黃記魯肉飯，飄香30年的老店。招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，而滷白菜也是熱門小菜之一。店裡羹湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。

黃記魯肉飯
地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
電話：02-2595-8396

關鍵字： 美食雲 美食情報 台北市美食 米其林 米其林指南 新入選餐廳

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