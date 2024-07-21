ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

爽喝到7月底！迷客夏「指定飲品買2送1」平日限定搶

▲▼迷客夏琥珀烏龍拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏祭出平日限定指定飲品買2送1優惠。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

消暑優惠快收！人氣手搖飲品牌「迷客夏」祭出最新限時「指定飲品買2送1」優惠了，即日起至月底平日限定下午2時至7時，只要於門市購買2杯茶拿鐵系列就送輕纖蕎麥茶1杯，每人、每次限購1組，小確幸快收下。

迷客夏即日起至7月31日推出平日限定優惠，周一至周五每日下午2時至7時只要在門市購買任2杯茶拿鐵系列大杯，即可免費多喝輕纖蕎麥茶1杯，每人、每次限購1組；茶拿鐵系列有伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、輕纖蕎麥拿鐵及焙香大麥拿鐵開放任選。

▲▼「TrueWin初韻」推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供）

▲初韻推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

另，TrueWin初韻近日則推出全新「多肉優格奶昔」系列，一共有6口味選擇，首推「多肉酪梨優格」選用含有豐富的omega3、維生素E的加倍酪梨鮮果搭配優酪乳，售價95元；「多肉草莓優格」是酸甜草莓與蔓越莓無糖優酪乳的組合，營養滿分，售價95元；「多肉芒果優格」則是使用當季新鮮芒果結合優酪乳，售價95元。

▲▼「TrueWin初韻」推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供）

▲二顆焦糖布丁優格放進2顆焦糖雞蛋布丁。

水果系列還有「多肉香蕉優格（售價90元）」、「多肉覆盆莓優格（售價85元）」，更推出大小朋友都愛的「二顆焦糖布丁優格」，加入2顆濃厚焦糖雞蛋布丁搭配無糖優酪乳，香氣十足，每杯售價85元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，7月19日起至7月21日限時3天每日中午12時至晚上8時可享「指定飲品買1送1」，7月19日優惠品項為「多肉酪梨優格」、7月20日是「多肉芒果優格」、7月21日是「二顆焦糖布丁優格」，每人限購1組。

【你可能也想看】

►拿坡里「披薩、炸雞下殺199元」只有2周！名字中1字加碼喝1元飲料
►冰炫風買1送1、雞塊免費送！麥當勞最新「6大優惠券」本周限定吃
►身分證拿出來！與聚火鍋「同年同月同日生」　 1折爽吃大餐

關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 TrueWin初韻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

推薦閱讀

全台最大哥吉拉現身花蓮海洋公園

全台最大哥吉拉現身花蓮海洋公園

日媒評選「此生必吃咖哩」在南港車站

日媒評選「此生必吃咖哩」在南港車站

迷客夏指定飲品買2送1平日限定喝

迷客夏指定飲品買2送1平日限定喝

住飯店贈音樂劇2門票、玩互動式劇場

住飯店贈音樂劇2門票、玩互動式劇場

開箱北海道最新全包式度假村

開箱北海道最新全包式度假村

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！

「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

衝淡水賞煙火！還有沙雕、音樂祭

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

開箱礁溪新飯店「冠翔泉旅」亮點

「老四川創始店」7／27熄燈！

龍潭山中「活魚餐廳」就蓋在魚池上！

住飯店贈音樂劇2門票、玩互動式劇場

林口三井Outlet新商場11月開亮點曝光

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

熱門行程

最新新聞更多

全台最大哥吉拉現身花蓮海洋公園

日媒評選「此生必吃咖哩」在南港車站

迷客夏指定飲品買2送1平日限定喝

住飯店贈音樂劇2門票、玩互動式劇場

開箱北海道最新全包式度假村

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366