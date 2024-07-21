爽喝到7月底！迷客夏「指定飲品買2送1」平日限定搶

▲迷客夏祭出平日限定指定飲品買2送1優惠。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

消暑優惠快收！人氣手搖飲品牌「迷客夏」祭出最新限時「指定飲品買2送1」優惠了，即日起至月底平日限定下午2時至7時，只要於門市購買2杯茶拿鐵系列就送輕纖蕎麥茶1杯，每人、每次限購1組，小確幸快收下。

迷客夏即日起至7月31日推出平日限定優惠，周一至周五每日下午2時至7時只要在門市購買任2杯茶拿鐵系列大杯，即可免費多喝輕纖蕎麥茶1杯，每人、每次限購1組；茶拿鐵系列有伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、輕纖蕎麥拿鐵及焙香大麥拿鐵開放任選。

▲初韻推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

另，TrueWin初韻近日則推出全新「多肉優格奶昔」系列，一共有6口味選擇，首推「多肉酪梨優格」選用含有豐富的omega3、維生素E的加倍酪梨鮮果搭配優酪乳，售價95元；「多肉草莓優格」是酸甜草莓與蔓越莓無糖優酪乳的組合，營養滿分，售價95元；「多肉芒果優格」則是使用當季新鮮芒果結合優酪乳，售價95元。

▲二顆焦糖布丁優格放進2顆焦糖雞蛋布丁。

水果系列還有「多肉香蕉優格（售價90元）」、「多肉覆盆莓優格（售價85元）」，更推出大小朋友都愛的「二顆焦糖布丁優格」，加入2顆濃厚焦糖雞蛋布丁搭配無糖優酪乳，香氣十足，每杯售價85元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，7月19日起至7月21日限時3天每日中午12時至晚上8時可享「指定飲品買1送1」，7月19日優惠品項為「多肉酪梨優格」、7月20日是「多肉芒果優格」、7月21日是「二顆焦糖布丁優格」，每人限購1組。