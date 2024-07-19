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自然圈農場跨足餐飲！直火蔬食餐酒館「Ranger Land」插旗台中市

▲蔬食餐酒館「Ranger Land」（探險供俱樂部）。（圖／自然圈農場提供）

▲苗栗高人氣的「自然圈農場Lofi Land」跨足餐飲，在台中市區開設蔬食餐酒館「Ranger Land」。（圖／自然圈農場提供）

記者黃士原／台北報導

苗栗高人氣的「自然圈農場Lofi Land」跨足餐飲，在台中市區開設蔬食餐酒館「Ranger Land」，除了主打直火烤蔬食、無國界餐酒料理外，還有超酷的生態標本、骨骸、美學藝術策展。

座落苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，整個園區充滿獨特的原野花材與沙漠仙人掌，並以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種園區景觀，讓人一踏進園區就彷彿來到與世隔絕的秘境，沒有任何都市的吵鬧，只有大自然、自己與夥伴們。

▲蔬食餐酒館「Ranger Land」（探險供俱樂部）。（圖／自然圈農場提供）

▲「Ranger Land」用餐空間。（圖／自然圈農場提供）

今年夏天，自然圈農場跨足蔬食餐酒館，在台中市區開設新品牌「Ranger Land」，秉持友善綠色食材及無國界料理的理念，將農場直送的蔬食透過碳火料理，帶給消費者不同的味蕾體驗，無論是蜜燒碳火雞腿排還是香茅辣炒牛，每道料理都經過主廚精心調製，讓客人每一口都能品嚐到食材的鮮甜與健康。

▲蔬食餐酒館「Ranger Land」（探險供俱樂部）。（圖／自然圈農場提供）

▲Ranger Land還有特色料理「窯烤夾餅」，內餡品項多達10多種可選擇。（圖／自然圈農場提供）

另外，Ranger Land還有特色料理「窯烤夾餅」，挑選義大利和日本兩地的優質麥粉，調配出台灣人愛吃的外酥內軟口感，透過高溫的窯烤讓每一口都充滿酥香。

內餡品項多達10多種，蔬食愛好者吃得到煙燒花椰菜、炭烤龍鬚菜、爐烤香菇；偏好肉類的人可選摩洛哥雞胸、焦糖培根、煙燻鮭魚等；就想吃甜食的民眾，也有蜂蜜起司麻糬、黑巧克力麻糬、水果起司等選項。

Ranger Land不僅是餐酒館，還是策展空間，各種生態美學標本、骨骸藝術及多媒材應用的藝術品，將在未來的檔期中呈現。

▲以地中海餐廳起家的TOASTERiA CAFE，近期開設全新品牌「Pizza Hamsa 耶路撒冷披薩與葡萄酒苑」，。（圖／TOASTERiA CAFE提供）

▲TOASTERiA CAFE近期開設全新品牌「Pizza Hamsa 耶路撒冷披薩與葡萄酒苑」。（圖／TOASTERiA CAFE提供）

另外，以地中海餐廳起家的TOASTERiA CAFE，近期開設全新品牌「Pizza Hamsa 耶路撒冷披薩與葡萄酒苑」，主廚Tomer希望打造一家輕鬆暇意的街邊披薩店，將耶路撒冷聖城喝著葡萄酒、配上披薩的分享氣氛，帶到台中。

▲以地中海餐廳起家的TOASTERiA CAFE，近期開設全新品牌「Pizza Hamsa 耶路撒冷披薩與葡萄酒苑」，。（圖／TOASTERiA CAFE提供）

▲耶路薩冷烤蛋。（圖／TOASTERiA CAFE提供）

Tomer將Pizza Hamsa視為記憶與靈感的表達，這裡提供耶路撒冷橢圓披薩、Mezze（耶路撒冷小菜）、耶路撒冷葡萄酒與調酒。這裡的披薩口味，大多是耶路撒冷地區的經典料理元素組成，像是烤茄子與鷹嘴豆配哈里薩醬、新鮮香草搭配香料。

關鍵字： 美食雲 自然圈農場 Ranger Land

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