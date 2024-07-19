北區50嵐證實下架「可可芭蕾」　但全台仍有10縣市喝得到

▲中區50嵐IG官方帳號曾說明可可芭蕾與阿華田有何不同。（圖／取自50lan_central）

記者黃士原／台北報導

日前有網友透露，北區50嵐要停賣「可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵」，而官方客服也證實這項消息，7月起各家分店售完就不會補貨，不過中區50嵐菜單上仍有這2款，從桃園到嘉義，以及澎湖、金門的50嵐都還喝得到。

一名網友在《Threads》貼出製作飲品的短片，他接著透露，「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後...再傳有熱賣品即將下架！」而影片中，可見員工正在攪拌巧克力，最後再倒上鮮奶，這就是飲料控熟悉的可可芭蕾拿鐵。

▲中區50嵐線上菜單上仍有「可可芭蕾」。（圖／截自50嵐LINE官方帳號）

對此，原PO也公布答案，「即將下架商品：可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵！下架時間...各店賣完為止」，文末也下了兩樣情的結語，「客人悲傷，員工歡呼？」北區50嵐客服中心也證實這項消息，低調表示，7月起依各家分店狀況，售完就不會補貨。

雖然北區50嵐要下架「可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵」，台南、高雄及屏東早就不供應，但中區50嵐LINE官方帳號的線上菜單，仍有這2款品項，而中區代理營運範圍，包含了桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門，所以全台還有10縣市喝得到。

至於可可芭蕾與阿華田有何不同？中區50嵐官方IG帳號日前有提到，可可芭蕾是成熟大人味的濃郁可可，尾韻有淡淡的奶香味，推薦加珍珠、波霸；而有香甜麥芽味的阿華田，推薦加燕麥，口感層次再升級。

▲龜記歡慶7歲生日找來Gogoro合作。（圖／龜記茗品提供）

另外，慶祝品牌7周年，手搖飲店「龜記茗品」跨界找來電動機車「Gogoro」，推出全新「就是JEGO系列」聯名新飲品，更加碼祭出一系列優惠，只要於門市消費滿額並加入會員登錄發票，就有機會獲得Gogoro最新JEGO機車，還有龜記買1送1券、會員點數等。

▲「珍煮丹Xmatsui」第2波聯名周邊登場。（圖／記者蕭筠攝）

人氣手搖飲品牌「珍煮丹」則是找來日本藝術家「matsui」合作，聯手推出超可愛狗狗限定手搖杯身，無論是戴著墨鏡還是托腮模樣通通療癒爆表。日前宣布推出第2波聯名周邊，有大容量透明環保杯，以及台灣專屬悠遊卡，通通看得到萌狗身影，粉絲肯定要收藏。