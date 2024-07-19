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北市3飯店優惠一次看！寒居贈8800元眼霜　住萬豪400坪樂園免費玩

▲台北君悅酒店,台北君悅酒店豪華客房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北君悅酒店暑假一次推三檔住房優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

悶熱夏天，待在飯店度假也是好選擇，以下整理「北市3家飯店住房專案」，像是台北君悅酒店今年暑假一次推三檔住房優惠；住寒居酒店贈價值8,800元的緊緻拉提眼霜；台北萬豪酒店贈400坪樂園暢玩券，親子一同度過舒服夏日時光。

▲台北君悅酒店搶攻親子出遊商機,台北君悦-101景觀客房。（圖／業者提供）

▲台北君悅酒店101景觀客房。（圖／業者提供）

台北君悅酒店
台北君悅酒店瞄準親子度假、商務客及職棒運動迷三大族群，分別推出「夏．親子總動員」、「盛夏樂遊假期」及專為運動迷打造的「中華職棒明星賽」住房專案。首先，台北君悅酒店與中華職棒合推住房專案，住宿期間享有凱菲屋早餐、Cheers歡飲廊經典雙寶牛肉麵至多兩客、柏克金啤酒買1送1，更提供房客150元YOXI 乘車金搭車至大巨蛋球場，每房贈送一份明星隊禮包（含限量版短袖T恤及長襪各一件），9月底前預訂每晚9,800元+15.5%起。

▲台北君悅酒店搶攻親子出遊商機,台北君悦-101景觀客房。（圖／業者提供）

▲台北君悅酒店搶攻親子出遊商機。（圖／業者提供）

另外，9月底前每周五至日入住，可享翌日凱菲屋自助早餐兩客，加贈「teamLab光影藝術展門票」（每房至多四張）。同時，入住期間指定時段也可參與一堂與海洋家族合作之兒童體驗課程，包含動物觀察課、模特兒養成營、小小烘焙師、小小牙醫師、歡樂律動等，適合5至12歲兒童與家長一同體驗，週日入住，再享隔日延後下午兩點退房禮遇，每晚9,600元+15.5%起。

針對商務客，台北君悦今夏推出療癒系「盛夏樂遊假期」，住房贈送「不老松信義行館」全身40分鐘按摩券、凱菲屋自助早餐，晚間6點至8點間至Cheers歡飲廊，房客可暢享生啤酒、調酒、紅、白酒及佐酒炸物、起司盤，9月底前平假日適用，每晚11,800元+15.5%起。

▲寒居酒店贈品,寒居酒店隱鴞客房。（圖／業者提供）

▲▼寒居酒店隱鴞客房每晚6,400元+15.5%起；8月31日前入住即贈價值8,800元的「Natura Bissé 6D立體緊緻拉提眼霜25ml加大版」乙組。（圖／業者提供）

▲寒居酒店贈品,寒居酒店隱鴞客房。（圖／業者提供）

寒居酒店
寒居酒店今夏攜手西班牙奢華品牌Natura Bissé，推出「寵奢雅居」聯名住房專案，8月31日前入住即贈價值8,800元的「Natura Bissé 6D立體緊緻拉提眼霜25ml加大版」乙組，以及翌日早餐。前10組入住再加贈價值3,900元的「Natura Bissé鑽石極緻臻白寵奢旅行組」乙組，入住燁鴞客房，每房每晚5,800元+15.5%起；隱鴞客房每房每晚6,400元+15.5%起。

▲台北萬豪酒店即日起至8月31日推出「奧林PK樂遊島」住房專案,全電動卡丁車,Switch電玩遊樂區,2大2小入住居家式客房每晚10,200元起,高空戶外游泳池。（圖／業者提供）

▲台北萬豪酒店即日起至8月31日推出「奧林PK樂遊島」住房專案。（圖／業者提供）

台北萬豪酒店
氣溫屢創新高，台北萬豪酒店打造室內沁涼親子樂園，即日起至8月31日推出「奧林PK樂遊島」住房專案，2大1小入住經典客房每晚6,900元起，2大2小入住居家式客房每晚10,200元起（須另加稅及服務費），專案享自助式早餐、奧林PK樂遊島及卡丁車無限暢玩券，還能暢遊高空戶外游泳池。

▲台北萬豪酒店即日起至8月31日推出「奧林PK樂遊島」住房專案,全電動卡丁車,Switch電玩遊樂區,2大2小入住居家式客房每晚10,200元起,高空戶外游泳池。（圖／業者提供）

▲高空戶外游泳池。（圖／業者提供）

響應暑假親子出遊熱潮，萬豪酒店將超過400坪的宴會廳打造成室內親子遊樂空間「奧林PK樂遊島」，包含超過200坪台北市室內最大卡丁車專屬賽車道，以及羽毛球、手足球、乒乓球等各式室內球類及電動遊樂區，讓孩子盡情暢玩。

▲台北萬豪酒店即日起至8月31日推出「奧林PK樂遊島」住房專案,全電動卡丁車,Switch電玩遊樂區,2大2小入住居家式客房每晚10,200元起,高空戶外游泳池。（圖／業者提供）

▲Switch電玩遊樂區。（圖／業者提供）

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