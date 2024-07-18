台人上半年出國最愛去日本、香港！吉卜力公園爆紅 二三線城市夯

▲日本仍是台灣人最愛的海外旅遊國家。上圖為東京車站丸之內。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

旅遊電商Klook即日起開啟10周年系列慶祝活動，邀請知名演員許光漢擔任品牌年度代言人的同時，也推出13個「許光漢同款體驗」，讓粉絲複製他的旅遊清單，且答題就可抽「光漢限定版旅行盒」。平台也同步公開2024上半年台灣人最愛目的地與熱銷榜單，並分享時下最夯旅遊趨勢的3大關鍵字。

▲Klook台灣總經理李雅寧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人到日本一定會換穿和服或浴衣。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook台灣總經理李雅寧指出，透過平台銷售數據觀察台灣旅客今年上半年的旅遊行為，可得出「社群擺拍」、「新景點與玩法」、「永續生態」成為3大最夯旅遊關鍵字。以海外體驗活動前10名來看，日本和服租借、韓服租借、泰國服裝與拍照體驗均上榜，向來備受海外客喜愛的卡丁車體驗則位列第三名，都是在社群上分享時最吸睛的旅遊體驗。

▲名古屋吉卜力公園內的吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，從品牌公布的「台灣海外一日遊人氣竄升前10名」榜單中，新開幕的吉卜力公園一日遊直接成為榜單冠軍即可得知，新景點、新玩法備受台灣旅客青睞。李雅寧也表示，比起騎大象，旅客現在更偏好大象生態公園之旅，且預訂量較2023年增長2倍，可看出台灣人越來越重視在地保育和永續概念。

▲越南峴港最代表的景點就是巴拿山的黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲香港迪士尼樂園最新魔雪奇緣世界已於去年開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

綜觀2024上半年，台灣人最喜歡的海外目的地前10名都是亞洲國家，東京、大阪仍居冠亞軍，前10名上榜城市中較特別的是福岡、清邁、峴港。李雅寧認為，透過這些上榜城市可知，飛行時間較短的國家、一線大城市仍最受歡迎，但台灣人開始更想去人少、不擁擠的地方，因此轉向前往二、三線城市旅遊；香港在此榜單中高居第三，則被認為是因距離近、又有香港迪士尼樂園，且園區小，還有中文服務，加上新開幕的魔雪奇緣園區等誘因，吸引許多親子旅客前往。

▲Klook台灣總經理李雅寧（上圖左）與知名演員許光漢（上圖右）出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

Klook也從即日起推出一系列10周年慶祝活動，包括精選品牌代言人許光漢相關的「13個許光漢同款體驗」，如電影《青春18x2通往有你的旅程》中JR PASS與東急澀谷卓越大飯店、光漢夢想行程如紐西蘭冰川徒步體驗等，讓粉絲能直接複製許光漢的旅遊清單。

同時，粉絲只要在8月18日前登入Klook會員並完成通關問答，可免費獲得日韓泰eSIM 1GB，還有機會抽到限量10份的「Klook10周年光漢限定版旅行盒」，內含許光漢獨家親簽明信片、親簽旅行手札等。

▲2024上半年台灣人出國最愛目的地排行榜。（圖／Klook提供）

▲NCL 挪威郵輪奮進號。（圖／NCL挪威郵輪奮進號提供）

旅遊電商KKday則搶攻台灣遊輪市場，推出多個遊輪行程。如「NCL 挪威郵輪奮進號」，推出7月31日或8月14日出發「日本沖繩、宮古島5天4夜」，第3人免費，內艙艙房每人售價1萬9160元起；中秋假期期間「日本沖繩石垣島4天3夜」指定日6折優惠，同時即日起開放搶先0元登記2025年迪士尼遊輪行程。

▲MSC地中海郵輪榮耀號是史上來台最大旗艦郵輪。（圖／地中海郵輪榮耀號MSC提供）

除挪威郵輪奮進號外，還有「歌詩達郵輪莎倫娜號」所推出「日本沖繩＆石垣島4天3夜」，於8月份出發，內艙兩人一室，每人1萬9900元起；針對想及早規劃年底旅遊的旅客，同步推出「MSC地中海郵輪榮耀號」早鳥優惠，11月出發「沖繩石垣島4天3夜」航程，每房最高折價6000元，主打陽台艙4人房，每人售價1萬7400元起，3人房每人2萬567元起、雙人房每人2萬6900元起。