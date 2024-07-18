ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「土用丑日」便當買一送一　台北東區鰻魚名店推限量優惠

▲鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」。（圖／小倉屋提供）

▲「小倉屋」光復本店在兩個土用丑日祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限量100份。（圖／小倉屋提供）

記者黃士原／台北報導

一年中暑氣最為旺盛的土用丑日即將到來，鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，除了「鰻蒸定食」外帶免費升級之外，光復本店在兩個土用丑日加碼祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限定100份。

日本自江戶時代便流傳在土用丑日這天吃鰻魚飯，可以改善食慾不振、增加元氣的習慣。根據十二地支曆法，每年的土用丑日會略有差異，今年的土用丑日為7月24日與8月5日，小倉屋光復本店這兩天祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限量100份。

▲鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」。（圖／小倉屋提供）

▲小倉屋7月24日至8月8日2家分店同步推出「鰻蒸定食」外帶免費升級活動。（圖／小倉屋提供）

除了買一送一，小倉屋7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，2家分店同步推出「鰻蒸定食」外帶免費升級活動，竹定食六切升級松定食八切（售價560元）、松定食八切升級二段定食十切（售價660元）、二段定食十切升級十二切（售價760元）。

▲鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」。（圖／小倉屋提供）

▲鰻魚專責店「小倉屋」新品「鰻天定食」。（圖／小倉屋提供）

此外，在土用丑日推出新菜式已成為小倉屋慣例，今年以天婦羅為研發概念，新推「鰻天定食」（售價780元），主食除鰻魚之外，另外搭配天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗地瓜、玉米筍等6種天然新鮮食材。

小倉屋主廚也為「鰻天定食」設計三種品嚐方式，第一吃原味食用，細細品嚐先烤後炸鰻魚及各式天婦羅野菜鮮味；第二吃可以將飯或鰻魚捲入海苔片或紫蘇葉中，並加入哇沙米及蔥花佐料調味；第三吃建議將生食級雞蛋與由日本空運來台的紫蘇花一同拌入調勻，可淋上白飯或炸物享用。

▲大江戶町鰻屋「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」買一送一。（圖／大江戶町鰻屋提供）

另外，台中鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」高人氣的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，延伸日本名古屋鰻魚三吃更豐富的吃法，再提供有機土雞溫泉蛋帶來的溫潤滑順口感，土用丑日（7/24、8/5）當天到店內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，無論是單人份（488元）、雙人份（888元），均享買一送一。

關鍵字： 美食雲 鰻魚飯 小倉屋 買一送一 土用丑之日

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

阿金曬太陽遇警察姐姐　下秒跳上機車塞奶討摸

推薦閱讀

香港懷舊之旅！開箱土瓜灣50年老咖啡

香港懷舊之旅！開箱土瓜灣50年老咖啡

龜記周年慶豪送機車、飲料買1送1券

龜記周年慶豪送機車、飲料買1送1券

限時快買！全家霜淇淋買1送1、咖啡飲品第2杯10元

限時快買！全家霜淇淋買1送1、咖啡飲品第2杯10元

台灣米其林指南8／27舉行發布會

台灣米其林指南8／27舉行發布會

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

序序茶最新2款水果飲品來了！

序序茶最新2款水果飲品來了！

搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

全家推霜淇淋4款新造型！販售店舖一次看

全家推霜淇淋4款新造型！販售店舖一次看

搭挪威郵輪奮進號玩日本第3人免費

搭挪威郵輪奮進號玩日本第3人免費

花蓮金針花季8月登場　看80公頃花海

花蓮金針花季8月登場　看80公頃花海

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

20歲壽星吃聚火鍋只要1折！

住礁溪長榮享烤鴨吃到飽、星巴克暢飲

板橋百壽市場最強「比拳頭大」筍肉包

東區鰻魚店「土用丑日」便當買一送一

三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

壽司郎開賣「香菜壽司」

大稻埕夏日節開跑！破6萬人賞煙火

熱門行程

最新新聞更多

香港懷舊之旅！開箱土瓜灣50年老咖啡

龜記周年慶豪送機車、飲料買1送1券

限時快買！全家霜淇淋買1送1、咖啡飲品第2杯10元

台灣米其林指南8／27舉行發布會

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

序序茶最新2款水果飲品來了！

搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

全家推霜淇淋4款新造型！販售店舖一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366