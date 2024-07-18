「土用丑日」便當買一送一　台北東區鰻魚名店推限量優惠

▲「小倉屋」光復本店在兩個土用丑日祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限量100份。（圖／小倉屋提供）

記者黃士原／台北報導

一年中暑氣最為旺盛的土用丑日即將到來，鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，除了「鰻蒸定食」外帶免費升級之外，光復本店在兩個土用丑日加碼祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限定100份。

日本自江戶時代便流傳在土用丑日這天吃鰻魚飯，可以改善食慾不振、增加元氣的習慣。根據十二地支曆法，每年的土用丑日會略有差異，今年的土用丑日為7月24日與8月5日，小倉屋光復本店這兩天祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限量100份。

▲小倉屋7月24日至8月8日2家分店同步推出「鰻蒸定食」外帶免費升級活動。（圖／小倉屋提供）

除了買一送一，小倉屋7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，2家分店同步推出「鰻蒸定食」外帶免費升級活動，竹定食六切升級松定食八切（售價560元）、松定食八切升級二段定食十切（售價660元）、二段定食十切升級十二切（售價760元）。

▲鰻魚專責店「小倉屋」新品「鰻天定食」。（圖／小倉屋提供）

此外，在土用丑日推出新菜式已成為小倉屋慣例，今年以天婦羅為研發概念，新推「鰻天定食」（售價780元），主食除鰻魚之外，另外搭配天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗地瓜、玉米筍等6種天然新鮮食材。

小倉屋主廚也為「鰻天定食」設計三種品嚐方式，第一吃原味食用，細細品嚐先烤後炸鰻魚及各式天婦羅野菜鮮味；第二吃可以將飯或鰻魚捲入海苔片或紫蘇葉中，並加入哇沙米及蔥花佐料調味；第三吃建議將生食級雞蛋與由日本空運來台的紫蘇花一同拌入調勻，可淋上白飯或炸物享用。

▲大江戶町鰻屋「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」買一送一。（圖／大江戶町鰻屋提供）

另外，台中鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」高人氣的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，延伸日本名古屋鰻魚三吃更豐富的吃法，再提供有機土雞溫泉蛋帶來的溫潤滑順口感，土用丑日（7/24、8/5）當天到店內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，無論是單人份（488元）、雙人份（888元），均享買一送一。