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大稻埕夏日節今登場！觀傳局：湧6.6萬人賞300秒煙火

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲2024大稻埕夏日節今登場，300秒煙火吸引6.6萬人次到場欣賞。（圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「大稻埕夏日節」今（17）日晚6點於大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，一路展到8月10日，期間每周三晚間8點在大稻埕碼頭施放主題煙火秀！因天氣好，晚上7點開始湧入大量人潮，觀傳局指出，今天一共吸引6.6萬人次齊聚大稻埕，欣賞千發、300秒煙火綻放台北夜空。

觀傳局指出，首場煙火秀主題為「躍動臺北」，透過快節奏的金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火等組合，展現台北城市的活力及律動，現場民眾紛紛拿起手機、相機捕捉精彩瞬間。

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲現場民眾紛紛拿起手機、相機，捕捉煙火綻放瞬間。

舞台展演部分，則以「橘色音樂材料行」為主題，由「嘻哈鬼才-培特」、「寶藏男孩-Ken Deng肯鄧」、「宝島材料行」及「創作人氣才女-阿橘Ahh G」輪番演出。

觀傳局說明，為降低對活動場域周邊交通影響，今年煙火施放時間提前至晚間8時，錯開車流尖峰時段，並加派警力及義交加強疏導，讓整體交通順暢不少 。

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲民眾下班後陸續湧入大稻埕碼頭，7點人潮達到高峰。

接下來在7月24日、31日晚間8點還有兩場周三主題煙火秀，將於當日晚間7時到9時30分，於淡3至5號水門實施交通管制，而壓軸480秒煙火秀則在七夕情人節8月10日周六施放，主題為「戀曲140」，將出現「Taipei 140」 字樣煙火，以慶祝台北建城140周年。

觀傳局呼籲，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具，搭捷運至北門站、大橋頭站或雙連站，再步行抵達河岸及周邊商圈走逛、搭遊船嚐美食，欣賞夕陽西下、500公尺長的燈飾，以及船舶燈飾倒映河面的波光景致。

關鍵字： 台北市旅遊 大稻埕夏日節 大稻埕煙火 2024大稻埕夏日節

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