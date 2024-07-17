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身分證拿出來！與聚火鍋「同年同月同日生」　 1折爽吃大餐

▲▼聚祭出生日慶優惠活動。（圖／王品提供）

▲聚歡慶20歲生日祭出指定套餐1折優惠。（圖／王品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

壽星開趴了！王品集團旗下火鍋品牌「聚日式鍋物」歡慶20歲生日，特意邀請「同年同月同日生」的20歲壽星一起來開生日趴，只要在2004年7月19日出生的民眾於生日當天到聚用餐，即可享「指定主餐1折吃」，最低只要114元就能開涮，每店限量10名，趕緊打電話訂位去。

▲▼聚祭出生日慶優惠活動。（圖／王品提供）

▲凡在2004年7月19日誕生的民眾可爽吃海陸聚板腱牛或獨享海陸聚雪花豬1折。

身分證趕緊拿出來！「聚」最新20歲生日慶優惠來了，只要在2004年7月19日誕生的民眾，於生日當天（7月19日）到「聚」任一門市慶生，壽星直接獨享「海陸聚板腱牛或獨享海陸聚雪花豬1折」優惠，10%服務費照原價另計，換算下來，1折價加服務費最低只要114元起就能開吃，每店限量10名，提醒須提前打電話訂位。

▲▼Oh my!原燒。（圖／王品提供）

▲原燒菜單改版推出。

另，燒肉品牌「Oh my!原燒」同為歡慶成立滿20年，菜單進行全新改版升級，指定門市推出安格斯牛、豪邁豬、肋眼牛、澳洲和牛雙人、3人套餐，其中，套餐肉品最重達34盎司，滿足肉肉控；而人氣安格斯牛雙人套餐售價1898元，吃得到安格斯牛小排、肩小排、牛角切、嚴選胸腹牛等多達8款肉品，加上副食、沙拉、甜點，飽足感十足；不吃牛的則推薦點豪邁豬套餐，內含松阪豬、嚴選鴨胸、去骨雞腿等肉。

為歡慶新菜上市，7月22日起至8月28日凡至指定門店消費多人套餐，並出示活動畫面可享88折優惠；即日起到8月30日加碼祭出平日限定消費多人套餐，出示一張學生證，每客現折100元，依此類推。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 聚日式鍋物 Oh my!原燒

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