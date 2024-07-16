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能滑雪、衝浪！「新加坡健康養生節」推百項活動　還有高空瑜珈

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲「2024新加坡健康養生節」自即日起至7月21日登場，在新加坡多個著名景點推出超過120項多元課程體驗，近日若有去新加坡千萬別錯過，或是也能等明年再出發。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／新加坡報導

2024年第3屆「新加坡健康養生節」自即日起至7月21日登場 ，選在新加坡多個指標景點，帶來超過120項的多元課程體驗，像是有時下最夯的「芭蕾雕塑」、「瑜伽冥想」，甚至還能在亞洲首座結合衝浪、滑雪、滑板的「TRIFECTA」大玩特玩，讓身心靈完全釋放壓力。

今年「新加坡健康養生節」在新加坡多個指標性景點舉辦超過120項多元課程體驗，像是在Design Orchard商場可以體驗結合芭蕾、瑜伽與皮拉提斯的新型態運動「Barre」，又可稱「芭蕾雕塑」，能夠有效訓練肌力、雕塑體態；甚至也能在濱海灣金沙酒店56樓體驗「哈達瑜伽」，過程較為緩慢，注意力主要集中在呼吸和冥想上，慢慢地做出各種瑜伽動作，能建立身體的肌力，協調性和靈活度，更吸睛的是，還能俯瞰整片新加坡市景。

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲在Design Orchard商場體驗時下最夯新型態運動「Barre」，又稱「芭蕾雕塑」，結合芭蕾、瑜珈與皮拉提斯。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲在濱海灣金沙酒店56樓體驗「哈達瑜伽」，還有高空風景相陪。（圖／記者周姈姈攝）

來到擁有「大自然中的城市」之稱的新加坡，一定也要體驗一下在自然環境中與萬物融合的氛圍中！不如就參加一場位於新加坡植物園中的Xiu Nature Connections，沐浴於森林，徒步間聆聽空氣在森林流動的樹葉婆娑起舞，原來平靜的片刻在這座城市中唾手可得；或是也能赤腳踏上草地，在漫天星空下嘗試一場柔和的燭光瑜珈，閉上雙眼用心感受熱帶暖風吹拂與呼吸氣息的流動相互融合，重拾內在心靈力量。

▲▼新加坡植物園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼在「新加坡植物園」可以體驗Xiu Nature Connections，沐浴於森林中，徒步間聆聽空氣在森林流動的樹葉婆娑起舞。（上圖／記者周姈姈攝；下圖／新加坡旅遊局提供）

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／新加坡旅遊局提供）

如果喜歡更刺激的體驗，今年新加坡養生節邀請了新夥伴「TRIFECTA」，2023年10月才開幕，是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點，不僅擁有完善滑板場以及室內滑雪場地，更能在衝浪池中潛入波滔浪花，在浪間起伏找回對身體的平衡力與控制力，而結束一連串的核心與肌肉鍛鍊後，千萬別忘了拉伸，或是也可在這體驗冷浸療法，適時舒緩肌肉痠痛。

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲「TRIFECTA」擁有亞洲最大造浪池，讓旅客在獅城也能享受乘風破浪的快感，還會有教練細心指導。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲「TRIFECTA」還引進滑雪模擬器，讓旅客能體驗在熱帶國家滑雪的極速之樂。（圖／記者周姈姈攝）

新加坡國家美術館也讓旅客在心靈上獲得治癒。在古典與現代相輝映的藝術殿堂，隨著光影流動在每幅藝術作品的故事中，館方人員透過「慢藝術」視角帶領參與者展開一場文藝之旅，透過藝術與自我內心的對話，反思我們在人生的每個階段，創造更好的自我面對未來挑戰。

另外，新加坡健康養生節更首度結合Glow Festival，邀請到包含Lululemon、PURE以及Guardian等品牌強大的教練團，隨著全景虛擬實境的畫面轉換搭配各項「爆汗」運動挑戰，在擁有世界第一團體健身教練美譽之稱的聯合創始人Akin Akman獨具特色的AARMY訓練場地，體驗猶如電音現場般的音樂震撼，在動感單車訓練中，每一次的踩踏都能與節奏同步，讓身體自然分泌多巴胺，持續專注前行。

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼2024新加坡健康養生節更首度結合Glow Festival，現場除了能體驗各項爆汗挑戰之外，還能逛市集。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼2024新加坡健康養生節。（圖／記者周姈姈攝）

▲知名運動品牌Lululemon也有參加此場盛事，活動期間推出許多運動挑戰。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 新加坡健康養生節 新加坡旅遊 瑜珈 冥想 東南亞旅遊 亞洲旅遊 新加坡必去 國外特色系列

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