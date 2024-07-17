揪團衝了！CoCo「指定飲品買1送1」今天搶喝

▲CoCo玫荔佳人今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱快衝喝一波！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日登場了，今（17）日祭出限時1天「玫荔佳人買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周三好友日祭出「玫荔佳人第2杯0元」限定優惠，等於直接爽喝買1送1，該飲品是選用玫瑰紅茶作為基底，再搭配荔枝果肉、蜜香凍，打造充滿花果香的清爽滋味。

今（17）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供，下同）

另外，日出茶太近日則推出夏季最新 「真葡萄系列飲品」，一共有3款限定飲品，首推「真葡萄果粒冰沙」，選用吃得到葡萄果粒的冰沙搭配綠茶凍，酸甜沁涼滋味結合茶香，讓人忍不住一口接一口；「真葡萄果粒紅茶」是以紅茶作為基底，放進葡萄果粒、綠茶凍等料，咀嚼口感十足；「真葡萄果粒綠茶」則是改用綠茶茶底結合葡萄果肉，清爽又好喝。

▲真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套。

真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套，可愛吸睛的誇張葡萄杯套配上撩人逗趣情話，療癒到不行，即日起於全門市上市，提醒杯套共3款，凡購買真葡萄系列新品即附贈1款，每店隨機限量送，送完為止。而為歡慶新品上市，今（17）日LINE會員可免費領「新品買1送1券」1張，口味任選，並以價低者折抵。