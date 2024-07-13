花田聽音樂！「桃園蓮花季」開7成　4大裝置、活動亮點一次看

▲「2024桃園蓮花季」主會場位於觀音區新華路一段和金華路交叉口周邊。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2024桃園蓮花季」將一路展到8月4日止，農業局表示，目前花開約7、8成，種植面積7公頃，多位於主會場周邊。本周末以客家藝文表演、夏日西瓜五感體驗、趣味競賽迎賓，還會帶旅客至田中採瓜。假日出遊沒想法，不妨到蓮花季大啖美食、賞蓮花盛開，坐上大王蓮，感受輕功水上飄的奇妙滋味。

▲「2024桃園蓮花季」目前花況正好，約盛開7到8成。



今（13日）邀請到沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團到現場演出。沐寧相聲說演坊以相聲藝術為根基，結合新型態喜劇之演出；SONAR聲吶人樂團由5位熱愛純人聲、無伴奏合唱的表演者組成；李侑融樂團的男主唱兼鍵盤手李侑融，曾獲客家流行音樂節歌唱大賽優勝、女主唱兼琵琶手張雅涵，將以蓮花池畔為背景演出。同時，荷竹農場有剝蓮子體驗，DIY一份單價100元。

▲▼「2024桃園蓮花季」將展到8月4日止。



7月14日將舉辦「夏日西瓜5感體驗」，民眾能到田間採瓜，接著進行西瓜挫冰DIY、瓜皮醃漬DIY，將產地到餐桌的食農教育落實在生活中，現場還有親子、情侶趣味競賽。蓮荷園休閒農場可以一次體驗拍打棒草編DIY、植物生態導覽、乘坐大王蓮，單價450元；7月20日青林農場乾燥花盆飾DIY一次150元，均已開放線上報名。

▲▼現場打造出愛光環、串蓮愛情鎖、蓮園鞦韆及漂浮相蓮4座打卡裝置，民眾可一一踩點。



2024桃園蓮花季呼應主題「蓮愛」，現場打造出愛光環、串蓮愛情鎖、蓮園鞦韆及漂浮相蓮4座打卡裝置，民眾可一一踩點。農業局也預告，下周六（20日）有2024桃園藝術巡演-觀音場-三金閃耀《歌風荷-映蓮香》戶外音樂會，由傳藝金曲最佳專輯獎得主桃園市國樂團，攜手金曲唱將歌后曾心梅、金曲美聲天后許景淳，以國樂演出多首經典曲目，花田間迴盪悠揚樂聲。

此外，第四屆「北觀音名荷大賞」於21日登場，邀請到多位蓮花栽種專家一同參展，將展出許多珍貴的蓮花品種，休區內還有多家農場提供蓮花主題餐，從裡到外認識蓮花之美。