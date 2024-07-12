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快翻衣櫃！「穿粉紅裝」5折爽玩水陸樂園　限時9天衝了

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界「幸福摩天輪」換上全新粉紅裝，將在7月13日正式亮相。（圖／劍湖山世界提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

太夢幻！有樂園摩天輪換上全新粉紅裝，並將在7月13日起連續9天祭出「粉裝」優惠，活動期間穿粉色上衣或連身裙來樂園玩，門票直接打5折，等於只要花499元就能玩個過癮，一票暢玩水陸設施，趕快把握機會揪親友們一起來了。

劍湖山世界「幸福摩天輪」換新裝了，劍湖山世界經理張華紋表示，「幸福摩天輪」10年一次鋼構粉刷暨纜廂更新工程，經過120天淬鍊，斥資逾千萬，纜廂顏色特別選用代表幸福的粉紅色，採用ESG供應商之美國PPG漆料，以降低環境污染，並同時強化摩天輪鋼構安全係數，即將在7月13日登場。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界也將在7月13日起至7月21日止推出「粉裝」優惠，穿粉色上衣或連身裙即可享門票5折。

為慶祝「幸福摩天輪」換上全新粉紅裝，劍湖山世界特別推出「粉裝」優惠活動，7月13日起至7月21日止，活動期間只要穿粉色上衣或連身裙，且粉色面積達95%以上，即可享水陸暢玩5折優惠，只要499元玩到爽（原價999元）。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園共有12項水上設施。（圖／六福水樂園提供）

另一間「六福水樂園」自即日起至9月8日開園，活動期間只要穿著比基尼／三角泳褲／藍白拖（顏色不限，藍白夾腳拖也適用），或是男生們勇敢秀出4到6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元；下午1點後來玩水也只要399元；另外，還有肚臍自由日活動，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元。

此外，凡設籍桃竹苗的鄉親（或身分證H、J、O、K者），成人出示身分證，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園更便宜，只要299元。

關鍵字： 劍湖山世界 服裝優惠 樂園優惠 暑假優惠 門票優惠

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