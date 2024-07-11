東京近郊最新「深谷花園Outlet」！爽逛133品牌　必吃美食一次看

▲深谷花園PREMIUM OUTLETS。（圖／三菱地所・サイモン株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到東京玩想要逛Outlet現在又有新選擇！位於埼玉縣的「深谷花園PREMIUM OUTLETS」在2022年開幕，有超過100間以上品牌進駐，還有多間特色美食與適合小朋友玩耍的遊樂區；商場距離新宿約1個多小時車程，想要尋找新的購物體驗，不如來這裡走一趟。

「深谷花園PREMIUM OUTLETS」佔地超過17萬平方公尺，以「與地方文化共存」為主要概念，打造出的全新大型複合式的OUTLETS購物中心，並有133個品牌進駐。若從新宿搭車出發，約1個多小時就能抵達。

▲當地知名烤地瓜冰淇淋「長瀞とガレ」。

▲在商場內也買得到在地農產品。

除了眾多國際品牌外，還有約40間埼玉縣在地特色店家，包括以其濃郁香氣結合插著烤地瓜冰淇淋而聞名的「長瀞とガレ」；集結埼玉全縣優質店家、富含「深谷原創」商品的「Moisaitama Maruhiro」，旅客可以品嚐到埼玉的在地風味；有日本國民冰淇淋之稱的「嘎哩嘎哩君」，在商場內獨家打造「嘎哩嘎哩君」主題遊樂區，有波波池、極速降落、旋轉車等設施，適合家長帶著小朋友一同前來玩樂。

▲深谷花園PREMIUM OUTLETS以與地方文化共存為設計概念，引進許多在地品牌。

商場內的特色餐廳也不能錯過，例如主打結合新舊風格的中華料理「暁雲亭」，其熱騰騰的豬肉饅頭搭配雞肉醬油湯頭的雲吞麵，讓人食指大動；嚴選優質蕎麥自製研磨粉的「蕎麦 深さわ」（Soba Fukasawa），提供傳統美味的蕎麥麵。

而採用深谷在地食材的「37 Pasta ½ サーティーセブンパスタ ニブンノイチ」，是熱門生麵專賣店「37 Pasta」的姐妹店，可享受各種當季的美味料理；主打現點現做烤起司三明治的「Potamelt」，則吃得到濃郁起司的美味；此外，首次進駐日本的義大利拿坡里名店「La Figlia del Presidente」，也為旅客帶來豐富的味蕾享受。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）