ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

法朋蛋黃酥中午開賣「5分鐘完售」　2萬人同時上線搶購

▲法朋蛋黃酥禮盒，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲法朋蛋黃酥禮盒5分鐘內賣光。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

繼陳耀訓蛋黃酥後，有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，今天中午12點於官網開放中秋禮盒預購，超過2萬人同時上線搶購，其中蛋黃酥禮盒在5分鐘內售罄，法式鳳梨酥也在15分鐘內賣光。

有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，蛋黃酥禮盒人氣愈來愈高，今天開放中秋節禮盒預購，其中經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒在5分鐘內售完，法式鳳梨酥也在15分鐘內賣光，其他鐵盒餅乾禮盒目前還可訂購。

▲法朋蛋黃酥禮盒，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲欣葉聯名雙饗禮盒也在5分鐘內賣光。（圖／法朋提供）

今年的「經典蛋黃酥禮盒」單盒9入售價920元，每一顆蛋黃酥採用來自屏東的優質鹹蛋黃、天然奶油及日本熊本麵粉製成，比例分別是40%酥皮、40%紅豆餡與20%蛋黃，每一口都能感受到酥脆與香甜；「欣葉聯名雙饗禮盒」則是結合了法式點心技法與欣葉傳統台菜風味，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元。

今天開放預購中秋禮盒，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還有其他多款特色禮盒可選擇，像是包括法式鳳梨酥、香檸鳳梨酥、經典鐵盒餅乾禮盒等，其中法式鳳梨酥也很搶手，15分鐘就完售。

▲「不二糕餅」7/15起開放預約中秋蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，由彰化不二坊第三代在台中開設的不二糕餅，日前在臉書上公告，7月15日至16日、7月18日至19日是個人預訂時段，每日早上10點開始，當日額滿即結束預購，預購商品為蛋黃酥（6入，320元）、 蛋黃酥（12入，640元）、茶蛋組（蛋黃酥6入+茶鳳黃8入，600元）。

店家也提醒民眾5項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。
3、9月11日為中秋前最後出貨日，9月12日-9月28日暫停宅配。
4、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。
5、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。

關鍵字： 美食雲 法朋 蛋黃酥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

孕婦剛入院羊水就破急分娩　路過護士長專業步驟救2命

推薦閱讀

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

暑假玩台東免費旅宿接駁　9條路線60旅宿業參與

暑假玩台東免費旅宿接駁　9條路線60旅宿業參與

部分空域流量管制　桃機：今飛港澳、泰國、中東航班恐延誤

部分空域流量管制　桃機：今飛港澳、泰國、中東航班恐延誤

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

北車五星Buffet推早鳥優惠

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

法朋蛋黃酥禮盒中午12點開賣

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

雀客飯店買1送1免費享早、晚餐

熱門行程

最新新聞更多

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366