法朋蛋黃酥中午開賣「5分鐘完售」　2萬人同時上線搶購

▲法朋蛋黃酥禮盒5分鐘內賣光。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

繼陳耀訓蛋黃酥後，有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，今天中午12點於官網開放中秋禮盒預購，超過2萬人同時上線搶購，其中蛋黃酥禮盒在5分鐘內售罄，法式鳳梨酥也在15分鐘內賣光。

有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，蛋黃酥禮盒人氣愈來愈高，今天開放中秋節禮盒預購，其中經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒在5分鐘內售完，法式鳳梨酥也在15分鐘內賣光，其他鐵盒餅乾禮盒目前還可訂購。

▲欣葉聯名雙饗禮盒也在5分鐘內賣光。（圖／法朋提供）

今年的「經典蛋黃酥禮盒」單盒9入售價920元，每一顆蛋黃酥採用來自屏東的優質鹹蛋黃、天然奶油及日本熊本麵粉製成，比例分別是40%酥皮、40%紅豆餡與20%蛋黃，每一口都能感受到酥脆與香甜；「欣葉聯名雙饗禮盒」則是結合了法式點心技法與欣葉傳統台菜風味，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元。

今天開放預購中秋禮盒，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還有其他多款特色禮盒可選擇，像是包括法式鳳梨酥、香檸鳳梨酥、經典鐵盒餅乾禮盒等，其中法式鳳梨酥也很搶手，15分鐘就完售。

▲「不二糕餅」7/15起開放預約中秋蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，由彰化不二坊第三代在台中開設的不二糕餅，日前在臉書上公告，7月15日至16日、7月18日至19日是個人預訂時段，每日早上10點開始，當日額滿即結束預購，預購商品為蛋黃酥（6入，320元）、 蛋黃酥（12入，640元）、茶蛋組（蛋黃酥6入+茶鳳黃8入，600元）。

店家也提醒民眾5項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月11日為中秋前最後出貨日，9月12日-9月28日暫停宅配。

4、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

5、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。