搶完陳耀訓換法朋！蛋黃酥禮盒中午12點開賣「萬人拼手速」

▲法朋中秋蛋黃酥今日開賣。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

繼陳耀訓蛋黃酥後，有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，今天中午12點於官網開放預購中秋禮盒，「經典蛋黃酥禮盒」9入裝售價920元，單筆訂單限購5盒。

有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，蛋黃酥禮盒人氣愈來愈高，今年農曆春節檔期預購當天，官網最高1萬8000人同時上線搶購，15分鐘內全數賣完。今天開放預購中秋禮盒，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還有其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。

▲「欣葉聯名雙饗禮盒」內含蛋黃酥6顆和綠豆椪3顆。（圖／法朋提供）

「經典蛋黃酥禮盒」為法朋的明星商品，9入售價920元，金黃酥皮包裹著香甜的豆沙和鹹香的蛋黃；「欣葉聯名雙饗禮盒」則是結合了法式點心技法與欣葉傳統台菜口味，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元。

法朋也提醒民眾，可先到官網註冊完成，並填寫正確基本資料，方便後續以最快時間下單，經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，單筆訂單限購各5盒，若想訂購20盒，可單筆結帳完後，再重新下單。8月12日至9月11日開放門市自取與宅配服務，9月12日至9月17日僅提供門市自取，不開放宅配服務。

▲「不二糕餅」7/15起開放預約中秋蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，由彰化不二坊第三代在台中開設的不二糕餅，日前在臉書上公告，7月15日至16日、7月18日至19日是個人預訂時段，每日早上10點開始，當日額滿即結束預購，預購商品為蛋黃酥（6入，320元）、 蛋黃酥（12入，640元）、茶蛋組（蛋黃酥6入+茶鳳黃8入，600元）。

店家也提醒民眾5項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月11日為中秋前最後出貨日，9月12日-9月28日暫停宅配。

4、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

5、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。