福隆夏日新玩法一次看！搭帆船出海超Chill　芭比粉紅小屋只到月底

▲搭上時下最夯的Hobie雙體帆船，乘著海風出航去；福隆沙灘「粉紅芭比小屋」將展至7月底。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

想到夏天，腦中常會浮現「福隆海水浴場」字眼，這處綿延數千公尺的黃金沙灘，除了可在雙溪河玩SUP、獨木舟之外，還能搭上Hobie雙體帆船，乘著海風出航，將雙腳泡在海中，眺望遠方山海景緻，把煩憂拋諸九霄雲外。以下推薦福隆沙灘3大夏日玩法，輕鬆度過豐富又愜意的夏日時光。

▲▼藍、綠色相間的船帆，搭配白色的船體，外型相當時尚；可以轉個身，將雙腳浸泡在海水中，望著遠方山景放空。（圖／記者彭懷玉攝）



Hobie雙體帆船體驗

玩膩SUP、獨木舟、衝浪，下次不妨試著搭Hobie雙體帆船出航去！藍、綠色相間的船帆，搭配白色的船體，外型相當時尚，在專業教練帶領下，加速航行到SUP到不了的海域，可以轉個身，將雙腳浸泡在海水中，望著遠方山景放空，感受專屬夏天的沁涼滋味。若是福容大飯店房客，一人1000元、非房客1500元，體驗時間為一小時，兩人即可成行。

▲烈日當頭，也有許多人在河面寬廣的雙溪河遊玩，體驗SUP、獨木舟或是衝浪等活動。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，烈日當頭，也有許多人在河面寬廣的雙溪河遊玩，體驗SUP、獨木舟或是衝浪等活動，享受碧海藍天的療癒。

▲▼主雕是8公尺高的「LINE FRIENDS 夏日明星派對」，以人當比例尺，能更感受到壯觀；夕陽西下時的光線，給人宛如身在埃及金字塔、《古墓奇兵》場景之感。（圖／記者彭懷玉攝）

2024福隆國際沙雕藝術季

喜歡LINE熊大、minini等角色的人別錯過！「福隆國際沙雕藝術季」今年萌力爆發，熊大、兔兔、莎莉造型沙雕都出來跟旅客打招呼，一次刻畫「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」等多達40座沙雕，讓旅客一一巡遊、拍照，主雕是8公尺高的「LINE FRIENDS 夏日明星派對」，以人當比例尺，能更親身感受到壯觀和雕刻的不易。

▲▼「福隆國際沙雕藝術季」今年萌力爆發，熊大、兔兔、莎莉造型沙雕都出來跟旅客打招呼，一次刻畫「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」多達40座沙雕。（圖／記者彭懷玉攝）



主辦方透露，白天順光、下午逆光，雖說下午逆光，拍沙雕圖案不如白天明顯，不過夕陽西下時的光線，給人宛如身在埃及金字塔、《古墓奇兵》場景的既視感，也頗有一番氛圍。2024福隆國際沙雕藝術季將一路展到10月13日，全票220元一人（13~64歲）；優待票145元/人（3~12歲）；敬老票110元/人（65歲以上） ; 團體票190元/人。

▲▼福隆沙灘有真實版《芭比Barbie》場景，吸引許多人慕名前來拍照，預計會展至7月底。（圖／記者彭懷玉攝）

《Barbie芭比》粉紅小屋

電影《Barbie芭比》熱映讓全台也吹起一股芭比風潮，而在福隆沙灘，就有贊助商業者打造出粉紅小屋、粉紅救生哨椅、粉白相間的沙灘傘，宛如真實版《Barbie芭比》場景，吸引許多人慕名前來拍照，預計會展至7月底。需提醒民眾，不得自行跨越封鎖線踏上小屋、登上椅子拍照，以免發生危險。

▲▼入住14坪精緻和洋客房，含和室、陽台空間十分寬敞；每房都驚喜贈送「夏日玩美包」一份，內含草編遮陽帽、夾腳拖鞋、多功能沙灘巾、鯨魚吊飾等。（圖／記者彭懷玉攝）



福容大飯店福隆

即日起至8月底，凡入住福容大飯店福隆不限專案，每房都驚喜贈送「夏日玩美包」一份，內含草編遮陽帽、夾腳拖鞋、多功能沙灘巾、鯨魚吊飾等。同時也有「Hello Summer」專案，雙人入住一泊二食或四人同行一泊一食8,499元起，雙人入住14坪精緻和洋客房，除了贈「夏日玩美包」再加碼送休閒活動券，旅客在住宿期間可選擇體驗夜訪沙蟹、DIY手作課程，或加價報名戶外活動如SUP、獨木舟等，度過熱力四射的仲夏。

▲住福容大飯店福隆可就近參觀福隆國際沙雕、粉紅小屋。（圖／記者彭懷玉攝）