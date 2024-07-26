精選巴黎5間飯店！房內看艾菲爾鐵塔、戰神廣場　溫室花園用早餐

▲法國巴黎戰神廣場是今年奧運比賽場地。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

巴黎奧運即將於7月26日盛大登場，為巴黎觀光再掀熱潮。本篇就整理出5間能與艾菲爾鐵塔共眠的飯店選擇，讓旅人們在房內就能擁有最好的景觀視角，欣賞艾菲爾鐵塔日夜景致，盡情享受巴黎的浪漫風情。

▲Hôtel Le Walt by Inwood Hotels。（圖／Booking.com提供，下同）

Hôtel Le Walt by Inwood Hotels

「Hôtel Le Walt by Inwood Hotels」最大特色是館內每間客房都有臨摹羅浮宮內的經典畫作，讓旅客能感受到藝術的魅力與感動，而入住艾菲爾鐵塔景觀客房的旅人，窗外就能一覽巴黎迷人的景色，讓旅人盡情感受這座城市的美麗，8月使用Visa在Booking.com專屬活動頁預訂，可享有最高15%優惠。

▲伯爵夫人酒店。

伯爵夫人酒店

這次世界賽事中的柔道項目，將會在富有歷史痕跡且鄰近艾菲爾鐵塔的戰神廣場體育館舉辦，位於塞納河畔左岸的「伯爵夫人酒店」鄰近戰神廣場，絕對是想要一睹世界賽事風采旅人的最佳選擇。酒店客房視野極佳，可欣賞巴黎多個歷史名勝古蹟，V形奧斯曼建築則提供獨特視野，可以從不同角度欣賞艾菲爾鐵塔。

▲▼鮑曼酒店。

鮑曼酒店

「鮑曼酒店」將傳統風格與現代重新做了結合，讓旅人彷彿從中世紀穿越到了現在。旅宿內的艾菲爾套房更擁有欣賞艾菲爾鐵塔絕佳視角；房內裝潢則鋪有木質地板，以及皮革床頭的豪華寢具，讓旅人可以享受到絕對尊榮。

此外，酒店距離之名巴黎歌劇院、老佛爺百貨僅10分鐘車程，想要欣賞歌劇或購物都超方便。老佛爺百貨更是到巴黎購物必逛百貨，新藝術風格的建築與穹頂，以及可俯瞰巴黎全景的天台都在此處，商場內更有中文服務人員，方便辦理退稅服務，現在百貨更為旅客提供優惠，只要使用Visa結帳，滿額即可憑電子優惠券領取禮物及進入休息室，舒適享受購物後的放鬆時光。

▲▼Rayz Eiffel。

Rayz Eiffel

「Rayz Eiffel」整體以暖色調裝潢，讓整間旅宿散發著舒適溫暖的氣息，旅人們可以在頂樓一邊享受溫暖的陽光，一邊看著艾菲爾鐵塔的景色，若想要感受道地法式生活，推薦能以步行方式探索周邊，例如先到羅丹美術館欣賞花園景觀與雕刻藝術，再鑽進小巷中，尋找特色法式小酒館，品味在地隱藏美味。

▲▼帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店。

帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店

「帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店」距離艾菲爾鐵塔僅10分鐘，喜歡拍照打卡的旅人們，在房內就能與艾菲爾鐵塔合照，值得一提的是用餐區布滿鮮花和綠植，讓用餐的旅人彷彿置身於溫室花園中。

同時，隨著巴黎奧運到來，今年夏天將有許多來自各地旅客前來參加此次盛事。想提升在當地旅遊的便利性，建議出發前先將Visa綁定Apple Pay，就可直接儲值Apple錢包中的巴黎交通卡「Navigo」，搭乘地鐵時用手機感應支付即可，無需再尋找售票機加值，也不用帶大筆現金在身上，無論是搭乘交通工具還是餐廳、購物結帳都非常方便。旅客需注意的是，依照大巴黎1至5圈範圍費用會有所不同。

法國玩樂住宿懶人包：

1. 法國Galeries Lafayette老佛爺百貨

使用Visa結帳，滿額可憑電子優惠券領取禮物及進入休息室

（2025/3/31前）

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2. 法國Printemps Haussmann 春天百貨

憑Visa於指定地點出示相關文件，註冊完成享最高4折優惠及免費糕點

（2025/3/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/nJOyi

3. The Bicester Collection

刷Visa享10%優惠，並依卡別享食品券、免提購物及貴賓室專屬禮遇

（2024/12/31前）

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4. Booking.com

刷Visa訂房，最高10%刷卡金回饋（2026/3/31前）

8月加碼！最高享15%回饋（2024/8/1-2024/9/30）

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5. IHG

刷Visa在亞太地區預定住宿＆餐飲，享20%優惠（2025/12/31前）

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6. Agoda

刷Visa訂房，最高享7%優惠（2024/12/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/QkWa2

7. Hotels.com

刷Visa訂房，享8%優惠（2024/12/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/2Tmkb

8. Expedia

刷Visa並輸入優惠碼「VISAYRO」，享8%優惠 （2024/12/31前）

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