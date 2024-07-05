ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈　6款漂浮蘇打飲品全台上市

▲客美多咖啡7/8進駐台北公館商圈。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡7/8進駐台北公館商圈。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

雖然前陣子站前店、西湖店因租約到期而熄燈，但深耕台灣市場的「客美多咖啡」持續展店，繼6月的林森加盟店後，7月8日正式進駐公館商圈。另外，慶祝品牌登台6周年，特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品。

▲客美多咖啡7/8進駐台北公館商圈。（圖／客美多咖啡提供）

▲7月8日開幕的客美多咖啡公館店，還特別選用了從未使用過的水藍色馬賽克拼貼磚牆。（圖／客美多咖啡提供）

7月8日開幕的客美多咖啡公館店，除了承襲了日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發和特色燈具，營造出如自家客廳般的舒適感受，此次還特別選用了從未使用過的水藍色馬賽克拼貼磚牆，並搭配淡粉色紋路壁紙，注入更多與公館商圈相符的藝文氣息。

▲客美多咖啡7/8進駐台北公館商圈。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡慶祝登台6周年，特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品。（圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡慶祝登台6周年，6月底特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品，冰淇淋與氣泡水的雙重清涼，讓人一口飲下，瞬間清爽沁入心脾。此外，品牌也夏季推出咖哩系列方堡，有咖哩豬排方堡與咖哩蝦排方堡兩種選擇，大份量也讓人相當滿足。

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

另外，由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，在高雄開出第2家分店了，地點位於漢神巨蛋購物廣場，7月3日正式開幕，7月7日前單筆消費滿千元即贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份。

漢神巨蛋店以溫柔清甜的「文青港奶色」為視覺主色調，並且將高雄輕軌、高雄巨蛋、高雄大港橋、流行音樂中心、內惟藝術中心等地標景點，融於店裝設計中。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 日式咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

九族清涼大樂冰！清涼Fun暑假

九族清涼大樂冰！清涼Fun暑假

好康/ 聲林之王 抽200份早鳥禮

好康/ 聲林之王 抽200份早鳥禮

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

快訂！5間飯店「住1晚送1晚」送早餐

花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈

限時3天！台中熱氣球嘉年華夢幻升空

盤點桃園「40＋」室內景點吹冷氣攻略

饗賓集團「隱藏版Buffet」8／31熄燈

2人同行身分證集滿4個7「77折」

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

阿里山林鐵7月6日全線通車

號稱「台中最好吃」義大利麵！

拿坡里炸雞桶限時下殺58折起吃

熱門行程

最新新聞更多

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

九族清涼大樂冰！清涼Fun暑假

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366