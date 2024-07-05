客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈　6款漂浮蘇打飲品全台上市

▲客美多咖啡7/8進駐台北公館商圈。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

雖然前陣子站前店、西湖店因租約到期而熄燈，但深耕台灣市場的「客美多咖啡」持續展店，繼6月的林森加盟店後，7月8日正式進駐公館商圈。另外，慶祝品牌登台6周年，特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品。

▲7月8日開幕的客美多咖啡公館店，還特別選用了從未使用過的水藍色馬賽克拼貼磚牆。（圖／客美多咖啡提供）

7月8日開幕的客美多咖啡公館店，除了承襲了日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發和特色燈具，營造出如自家客廳般的舒適感受，此次還特別選用了從未使用過的水藍色馬賽克拼貼磚牆，並搭配淡粉色紋路壁紙，注入更多與公館商圈相符的藝文氣息。

▲客美多咖啡慶祝登台6周年，特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品。（圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡慶祝登台6周年，6月底特別推出了6款色彩繽紛的夏日漂浮蘇打系列飲品，冰淇淋與氣泡水的雙重清涼，讓人一口飲下，瞬間清爽沁入心脾。此外，品牌也夏季推出咖哩系列方堡，有咖哩豬排方堡與咖哩蝦排方堡兩種選擇，大份量也讓人相當滿足。

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

另外，由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，在高雄開出第2家分店了，地點位於漢神巨蛋購物廣場，7月3日正式開幕，7月7日前單筆消費滿千元即贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份。

漢神巨蛋店以溫柔清甜的「文青港奶色」為視覺主色調，並且將高雄輕軌、高雄巨蛋、高雄大港橋、流行音樂中心、內惟藝術中心等地標景點，融於店裝設計中。