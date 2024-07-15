▲「不二緻果」是高雄老字號「不二家」的年輕品牌。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

高雄市區的喜餅街上的「不二家」，承載著許多高雄人的美好回憶，其歷史可以追溯到1938年。這家店的故事就像一塊精心烘焙的多層蛋糕，每一層都蘊含著不同的滋味和歷史印記。從最初作為販售吐司、綠豆酥、鳳梨酥的老糕餅店，到如今聞名全台的「不二緻果」，這段橫跨85年的旅程充滿了挑戰與轉機。

1938年，第一代洪錦標從台北前往南京學習製餅技藝，並創立了蓬萊製果，專門製作日式煎餅與綠豆酥。台灣光復後，洪錦標舉家遷至高雄，在苓雅寮市場創立義和餅舖，販售麵包點心。然而，一場突如其來的市場大火迫使他們搬遷至大港埔大圓環，也就是現今中正四路的位置。在這裡，他們將店名改為不二家，開啟了新的篇章。

不二家的位置恰好靠近客運總站，成為高雄人南來北往的重要據點。

▲負債上億翻轉成高雄南霸天 「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！（圖／記者林挺弘攝）



洪啓原回憶道：「在還沒有便利商店的年代，我們的店裡應有盡有，從蛋糕、麵包到罐頭、高級禮盒，無所不包。」他和哥哥從小就在店裡幫忙，每到中秋節，前來搶購綠豆酥的人潮總是將老店擠得水泄不通，「放學回家，常常要費力把人群撥開，才擠得進家門。」

二代接手後，洪士峰的伯父洪誠一與父親洪明雄，在專注於產品研發與店面經營，各自分工。1962年，他們在高雄建國路成立中央工廠，更邀請了日本天皇御廚板垣正二擔任顧問，傳授製作蜜紅豆、貴妃凍等日式點心的技藝。

然而，風光不是永恆的。隨著時代變遷，新的競爭者不斷湧現，不二家逐漸失去了往日光彩。進退維谷之際，又逢父親突然離世，第三代的洪士峰站了出來接手家業。

▲▼不二緻果以拿破崙蛋糕拿下台南、高雄彌月市占第一，2010年，再推出了招牌產品「真芋頭」蛋糕，一鳴驚人，瞬間成為市場寵兒。（圖／記者林挺弘攝）

在巨大的挑戰面前，洪士峰嘗試過多角化經營，開過法國餐廳、麵包店，甚至涉足紅酒生意，然而，卻未能扭轉頹勢、反而欠下上億元巨債。

經歷了一系列的挫折的他，重新歸零內省，「重點還是希望不二家這個招牌不要蒙塵！」弟弟洪啓原也在這時期加入，他們意識到「專注做好一件事」的重要性，做出了一個艱難而大膽的決定，「放棄麵包業務，專注發展彌月蛋糕與伴手禮。」以嶄新的品牌形象「不二緻果」推出市場，但這個取捨，在當時引起了不小的爭議，很多老顧客都表示不解和不滿，但他相信這是未來發展的正確方向。

轉型之路並非一帆風順，「最慘的時候，八八風災那一年，我們雙腳泡在水裡趕製訂單。」為了還債，兄弟倆關掉工廠與分店，攜手品牌重塑工作。他們遇到過蛋糕裝飾在運送途中掉落的問題，也面臨過訂單暴增無法及時生產的困境，但兄弟倆不斷改進，簡化蛋糕設計、優化生產流程，甚至還建立了一套精密的訂單管理系統。

▲不二緻果，轉型彌月蛋糕與伴手禮取得了成功，產品「真‧芋頭」熱銷。▼鳳梨酥，選用台灣金鑽鳳梨，果香濃郁、果肉纖維細緻，搭配酥鬆如奶油餅乾的脆皮，香氣濃郁、口感豐富，年年熱賣。（圖／不二緻果提供）

他們以拿破崙蛋糕拿下台南、高雄彌月市占第一，2010年，再推出了招牌產品「真芋頭」蛋糕，一鳴驚人，瞬間成為市場寵兒。洪啓原將「真芋頭」蛋糕遞到我手中，眼中閃爍著自豪的光芒：「你拿拿看，感受一下它的分量。這一條足足有1斤重，內部結構是一層蛋糕、一層綿密芋泥，再鋪上一層交錯堆疊的芋頭塊，總共7層，口感豐富。」

洪士峰在旁補充道，臉上洋溢著驕傲：「這就是我們高雄人的態度，真材實料！」他進一步解釋：「我們的芋頭餡料可不是隨意填充的。芋角採用精心設計的棋盤式排列，確保每一口都能品嚐到芋頭。」他堅定地說：「這絕非坊間那種簡單抹平餡料的芋頭蛋糕可比。每一層都是我們對品質的執著，每一口都是對顧客的承諾。」

儘管老店轉型彌月蛋糕與伴手禮取得了成功，「但其實，『紅了』才是另一個開始。」兄弟倆深知，「紅1年不難，但要紅10年才是真的難。」真正的挑戰才正要開始。

▲▼投入大量資源改進配方、優化生產與作業流程。（圖／記者林挺弘攝）

他們投入大量資源改進配方、優化生產流程，確保即使在訂單暴增的情況下，也能保持穩定的品質，洪士峰說：「即便在中秋節前兩週，我們的員工還可以不加班。」不二緻果的鳳梨酥，曾獲選為2020年高雄伴手禮鳳梨酥評鑑第1名，選用台灣金鑽鳳梨，果香濃郁、果肉纖維細緻，搭配酥鬆如奶油餅乾的脆皮，香氣濃郁、口感豐富，年年熱賣。

也因為訂單量的龐大，他們特別重視管理細節和品質。他們引入了更多科技元素，從嚴格的員工培訓、工廠的生產線管理、專屬的原物料配方房、精準的配送時間管理，再到堅持使用當地食材，實現了從原料採購、生產製作到訂單管理、配送的全流程數字化管理。這不僅提高了公司的運營效率，也為品質控制提供了有力保障。

「每一層都是對品質的執著，每一口都是對顧客的承諾。」兄弟倆說：正是這種關注細節、貫徹到底的執著，「每天只要有一點點的不一樣，累積成很大的不一樣。」讓不二緻果在競爭激烈的市場中，穩固了南霸天的地位。

▲不二緻果的鳳梨酥，選用台灣金鑽鳳梨，果香濃郁、果肉纖維細緻，搭配酥鬆如奶油餅乾的脆皮，香氣濃郁、口感豐富，年年熱賣。（圖／記者林挺弘攝）