排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

▲宜蘭的三萩茶會，不僅是台灣農食商道的典範，更是在動盪不定的商業浪潮中，持續進化與革新的生動故事。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

在多變且充滿挑戰的商業環境中，台灣人以靈活應變、勤勞耐勞、創新及親和力著稱，被視為一種獨特的優勢。在宜蘭這片翠綠的土地上，「三萩茶會」扎根深厚、枝繁葉茂的老樹，在歷史的風雨中昂然挺立，用它70多年的歲月，訴說著從宜蘭到日本，從醬油果乾到精緻茶點，一個關於台灣農食商道的動人故事。

故事始於一個貿易動盪的時代。三萩茶會的根基，深深植入父執輩在醬漬領域的精湛技藝中。他們用源自日本的木桶浸泡和日曬技術，將果乾漬物的香甜滋味封存在時光的琥珀裡。第三代掌舵人林暐祥的眼中閃爍著驕傲的光芒，他回憶道：「當年我們的茶梅，曾在迪化街的市場佔有率高達6成。」那是一個甜美而充滿希望的時代。

▲三萩茶會的根基是父執輩在醬漬領域的精湛技藝，用源自日本的木桶浸泡和日曬技術製作果乾。（圖／三萩茶會提供）



從醬漬技藝的黃金歲月到茶葉外銷新征程

然而，商海無常。隨著台灣與中國大陸之間經貿協定的簽訂，市場風雲突變。林暐祥的聲音低沉下來，「中國貨如潮水般湧入，幾乎要將我們淹沒。」就在企業即將被時代洪流沖垮之際，命運之神眷顧了這個家族。

一位茶農送來的一批上等茶葉，如同黑暗中的一線曙光。林暐祥的眼中泛起懷念的光芒，「我至今還記得爺爺品嚐那批茶葉時驚喜的表情，他說：『這茶葉不一樣，好喝！』」就這樣，他的父親毅然決然地將目光投向茶葉外銷，開啟了一段充滿挑戰與機遇的新征程。

至於內銷市場，他們則在宜蘭市區，經營著一家極不起眼的傳統名特產店，「就是賣鴨賞、牛舌餅這些。」林暐祥坦言，店面本無特色，但得天獨厚的地理位置，使他們坐享宜蘭國際童玩藝術節、雪山隧道通車等紅利。人潮等於錢潮，兩代人的心血澆灌，為三萩茶會奠定了堅實的根基。

▲▼2017年，林暐祥果斷啟動事業轉型，揚帆駛向更廣闊的市場。（圖／記者林挺弘攝）

第三代林暐祥 推動品牌蛻變

2017年，林暐祥果斷啟動事業轉型，揚帆駛向更廣闊的市場。在打造「三萩茶會」品牌的過程中，「味覺的繼承與轉化」成為了指引航向的北極星。

林暐祥深諳第一代的醬漬工法：「木桶不僅是容器，更是味道的加深器。它能夠吸收並融合水果的酸澀與苦味，最終釀出甘醇深邃的風味。」而第二代累積的外銷茶經驗與接待日本貴賓的精緻藝術，則促使他們將從未在台灣售出的頂級外銷紅茶首次呈現給本地顧客，讓品牌立足於對食材與味道的至高敬意之上。

在這場華麗蛻變中，主廚黃永光扮演了關鍵角色。擅長田園風蔬食料理的他，曾遠赴日本汲取傳統與現代料理精髓，特別注重料理的生活和精神層面，致力於「讓每一道菜都成為獨一無二的藝術品」。

如今的三萩茶會已不僅僅是一家茶葉公司。走進門店，彷彿踏入了一方寧靜致遠的禪意天地。這裡提供完全預約制的蔬食料理，預約等候期長達半年，充分體現了其獨特魅力。

▲三萩茶會不只賣產品，更在傳遞一種生活態度。（圖／三萩茶會提供）



從醬油果乾到精緻茶點：一段跨越三代的美味旅程

黃永光說道：「我們不僅僅是在賣產品，更是在傳遞一種生活態度。」在他的眼中，每一道料理、每一款茶點都是藝術品，背後蘊含著無數次的精心雕琢。

「有吃、有喝，也得帶一點什麼回去吧！」在這樣的理念下，黃永光巧妙地將第一代的醬漬技術、第二代外銷茶葉的眼光，融合現代創新元素，傳統鳳梨酥搖身一變，成為充滿創意的素食「茶香鳳梨酥」。

談起「茶香鳳梨酥」，黃永光侃侃而談：他堅持使用最純淨的植物性油脂，精選宜蘭的牛奶鳳梨與台南的金鑽鳳梨，以自創的「覆裹式糖蜜法」慢火熬製。餅皮採用繁複的法式派皮工法，結合自種的波本香草莢與頂級伯爵紅茶原葉，最後以慢火柴燒帶出龍眼蜜的馥鬱香氣。每一口都是一場味蕾的華麗盛宴，鬆厚酥脆的外皮包裹著飽滿香甜的內餡，讓人回味無窮。

成果與肯定：米其林一星的榮耀

這份堅持與熱愛，以及對美好生活的追求，終獲回報。三萩茶會在《綠・蔬食評鑑指南》中摘得蔬食界米其林一星的桂冠，無疑是對林暐祥和黃永光努力的肯定。

▲有別於一般採用奶油製作的鳳梨酥，三萩茶會的「茶香鳳梨酥」，使用植物性油脂製作。（圖／三萩茶會提供）