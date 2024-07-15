台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

▲百年芬芳的糕餅世家陳允寶泉。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

在台中的街頭，有一股甜美的香氣縈繞不散。這股香氣穿越時空，從1908年的日治時期至今。源頭，就是享譽盛名的陳允寶泉餅舖。這不僅是一家糕餅店，更是一個承載了5代人夢想與汗水的時光寶盒。

晨曦初露，當城市還在沉睡，陳允寶泉的後廚已經熱鬧起來。麵粉的細膩、麻糬的柔韌、蛋黃的色澤，這些都是第五代傳人陳溢輝從小就熟悉的感官記憶。每一次揉麵，每一次烘焙，都彷彿在重現家族的歷史。

▲陳允寶泉的每一代陳家人，都在用自己的方式詮釋著「糕餅」這門古老而年輕的藝術。（圖／陳允寶泉提供）

陳允寶泉的起源與逆境求存的赴日之路

時間回溯到1908年，陳允挑著擔子，踏遍台中豐原三角街的大街小巷。那時的台灣還沒有麵粉，他用稻米製作「狀元糕」，米香雜糅著芝麻、花生的香甜，成為了一代人童年的味蕾記憶。那時的他，或許未曾想過，自己正在播下一個糕餅王國的種子。

懷著對更好生活的渴望，卻遭命運的捉弄，第二代陳金泉誤觸糖業買賣禁令，一度進了勞改營，卻也因禍得福，學會了製作日本人鍾愛的大福麻糬。1940年，他帶著家當31塊錢，遠赴日本。

▲第二代陳金泉因禍得福，學會了製作日本人鍾愛的大福麻糬。（圖／陳允寶泉提供）

東京的餅舖創業記：第二代陳金泉的寶泉製菓本舖

在日本的歲月裡，陳金泉不僅學會了製作日本人鍾愛的各式和菓子，更在東京都立川市創立了「寶泉製菓本舖」。這個名字中的「泉」字取自他的名字，「寶」字則是日本人喜愛的吉祥之意。他的努力得到了回報，「寶泉」一度成為了立川市的批發大廠，更以「御丹波」之品項，在和菓子大賞中摘得「全日本賞」的最高殊榮。

1975年，第3代主人陳增雄回到台灣後，先在台中豐原中正路糕餅街上成立了「寶泉本店」，結合傳統台式與日風的烘焙法，在1976年對傳統的月餅加以改良，成功研發出令人驚艷的「小月餅」和「蛋黃酥」。一時間門庭若市、聲名遠揚，成為了節慶必備的伴手禮，每逢佳節，慕名而來的顧客總是絡繹不絕。

起步的艱辛，不僅奠定了陳家的糕點技藝，更在家族的血脈中注入了堅韌不拔的精神。

▲▼1940年，陳金泉帶著家當31塊錢，遠赴日本學藝後在當地創業。（圖／陳允寶泉提供）



第三代、第四代的貢獻：文化融合與創新

當第四代陳宇鴻接手時，他將台灣糕餅的名聲推向了新的高度。他改良了台中名產「太陽餅」，使其皮薄餡少甜，連續4年榮獲「金口碑獎」第1名。另一款「香柚檸檬蛋糕」則巧妙融入日本柚子，榮獲10大伴手禮3冠王的殊榮。為了表達對先祖的敬意，他將店名改為「陳允寶泉」，將創始人的名字永遠銘刻在品牌之中。

第4代媳婦翁羿琦轉述著這一段故事，「我們去日本尋根時，有些日本長者還記得小時候吃過寶泉的糕點！」她的眼中閃爍著自豪的光芒。跨越國界的美味記憶，見證了陳允寶泉糕點的魅力。

日本尋根之旅 在門市打造光陰的故事

走進陳允寶泉的門市，彷彿進入了一個時空交錯的世界。古樸的木質陳設中，點綴著幾方榻榻米，營造出濃濃的和風氛圍。這是對家族日本淵源的致敬，也是對文化融合的巧妙詮釋。每一個細節都在訴說著一個世紀的故事。

在製作糕點的過程中，陳家人的堅持和用心幾乎令人動容。看著師傅們熟練地將餡料包進酥皮，陳溢輝感慨道:「這不僅是一份工作，更是一種傳承。每一個動作都凝聚著先輩們的心血。」

當談到鳳梨酥的演變，翁羿琦眼神中透露出淡淡的懷舊之情：「早年土鳳梨的纖維粗、口感不盡理想，各家糕餅業者不得不加入冬瓜來調和。但現在，隨著農業技術的進步，又回歸到使用純正的土鳳梨了。這個過程，就像是我們與這片土地共同成長的見證。」

如今，溫潤冬瓜、酸甜土鳳梨，各有擁護者，陳允寶泉的鳳梨酥，也因不同需求，推出「鳳梨酥」與「土鳳梨酥」。陳允寶泉的糕點不僅征服了台灣人的味蕾，更在國際舞台上綻放光彩，「看到港、澳、日、韓旅人對我們的鳳梨酥如此著迷，真的讓人感到無比自豪。」翁羿琦笑容中，盡是歲月沉澱的喜悅。

▲陳允寶泉店裡，經常人潮滿滿，不只在地人來買，港、澳、日、韓的旅客也會來購買。（圖／陳允寶泉提供）

▲陳允寶泉的香柚檸檬蛋糕獲台中十大伴手禮三冠王。（圖／陳允寶泉提供）

第五代任重道遠 扛起家族品牌榮譽與挑戰

然而，光環之下，壓力也隨之而來。「做了111年了，壓力真的很大。」陳溢輝坦言。但在他的語氣中，更多的是對家族事業的深深眷戀和責任感。這份重擔，是榮耀，更是動力。

在陳允寶泉，傳統與創新從不對立。新開發的夏威夷豆軟糖，是對年輕口味的一次成功探索。「調整火候時，差之毫釐謬以千里。」陳溢輝說這話時，眼中閃爍著對完美的執著。

每一代的陳家人，都在用自己的方式詮釋著「糕餅」這門古老而年輕的藝術。從陳允的簡單麻糬，到如今融合中、日、西方元素的精緻糕點，陳允寶泉的故事，是一首跨越百年的美食交響曲。