又一家撐不住！花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈　業者：已盡最大努力

▲浪花丸花蓮本店9/1熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

今年花蓮強震災害重創觀光產業，不少業者陸續退場，當地人氣冰店「浪花丸 かき氷•島食」昨日宣布，只營業到9月1日。消息傳出後，讓許多粉絲感到不捨，有人則說「我要趕著8月底去再吃一次」。

「浪花丸 かき氷•島食」以彩色小熊刨冰和三色富士山冰打響知名度，店家自製的煉乳跟糖漿，搭上巧克力球、蒟蒻果凍、跳跳糖跟手工白玉丸子等配料，不只滿足視覺效果，也讓人吃了安心，這幾年已成為花蓮人氣冰店。不過店家昨日在臉書宣布，花蓮本店營業至暑假結束，9月1日是最後營業日。

▲浪花丸的小熊造型刨冰相當可愛。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

業者表示，在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，但「無奈天災難料，人禍無情。我們盡最大努力還是改變不了，雖然超多無奈與不捨，還是先選擇離開」，之後打算先休息一陣子，等找到理想的位置，很快會再與大家見面的。另外，業者也提到，雙和店、淡水店、澎湖店正常運作，請大家繼續支持。



消息傳出後，讓許多粉絲留言說「天啊！好不捨」、「什麼！辛苦了」、「我最喜歡的花蓮店」、「你們在花蓮奮鬥很久了，真的好可惜」，有人則說「我要趕著8月底去再吃一次」、「拜託來桃園」、「拜託來高雄吧」。

▲花蓮市百年洋房餐廳「黑金通」宣布將於9月停止營業。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，用餐區一隅有幾處夢幻造景，各種繽紛色彩乾燥花垂釣在天花板，另一角落更設計整面乾燥花牆和一座小鞦韆，讓客人能自由取景拍照，因此有「花蓮最美餐廳」美譽。不過開業7年，仍敵不過強震重創當地觀光產業，業者昨日宣布將於9月停止營業。

消息傳出後，網友紛紛留言，「好難過，以後吃不到了」、「不管未來你們會在哪裡重新出發，一定會全力支持」、「辛苦了！謝謝你們曾經的努力與感謝。4月震後我還是保留3月預訂行程前往花蓮，大家都加油吧」、「辛苦了，花蓮少數做出口碑可以經營這麼久的好餐廳」。