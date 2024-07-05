桃園台茂「300秒煙火秀」明施放！30攤市集、粉紅豬見面會免費逛

▲台茂購物中心為迎接25周年，將於明晚施放5分鐘「生日煙火秀」。（圖／台茂購物中心提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園人準備開逛！台茂購物中心為迎接25周年，將於明（6日）晚間7時45分施放5分鐘「生日煙火秀」；8月3日再加碼一場「夏日煙火秀」，以及3場超級IP人偶見面會「粉紅豬小妹」、「妙妙犬布麗」及「蓋比的娃娃屋」可以遛小孩，民眾最愛的戶外市集則從7月13日起開跑。

▲粉紅豬小妹見面會將在7/13下午4點登場。

一年中會祭出多次煙火秀的台茂購物中心，這次為慶祝25歲生日，暑假期間推出2場大型「煙火秀」、3場「IP人偶見面會」及4場「戶外市集」。其中，「生日煙火秀」將於7月6日晚間7時45分登場，預計施放300秒、總計3千發花火；錯過明天場次，在8月3日同時段也加碼「夏日煙火秀」300秒璀璨煙火，以城堡為背景，讓民眾近距離欣賞低空煙火的魅力。

▲8月3日同時段也加碼「夏日煙火秀」300秒璀璨煙火，以城堡為背景，讓民眾近距離欣賞低空煙火的魅力。

擁有占地超過5000坪的公園綠地，分別在7月13到14日、7月27到28日、8月10到11日、8月24到25日安排4場戶外美食市集，分別嚴選超過30個攤位、餐車，從下午3點起陸續開賣，包含各式清涼飲料、冰品及人氣排隊美食小吃、甜點、漢堡、肉餅等，以及文創小物、飾品。首周就有方人也麻糬、不思閣米田圈、可愛的馬林糖串、鯛魚燒等。

▲▼上圖：雪花冰；那個彩色地瓜球；下圖：不思閣米甜圈；李來脆皮玉米。

▲台茂購物中心煙火秀、IP人偶見面會、戶外市集時間。（圖表／記者彭懷玉製）

