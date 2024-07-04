尋找干貝鮪魚！姓名同音任一字「吃Buffet享第2位半價」

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月除了有海鮮季外，還推出多個優惠活動。（圖／六福提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑假商機，台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月除了有海鮮季外，還推出多個優惠活動，除了姓名含「干貝鮪魚」其中一字或同音，享第2位半價外，基隆市與南港、內湖、松山、信義、汐止的里民加送焗烤龍蝦半尾。

每到夏天就是要大啖海鮮，本次敘日餐廳推出數十道海鮮料理、3道鮪魚料理，要讓民眾吃得夠，包括有討海人鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷、現煮澎湖小卷米粉、鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏、紙包橄欖時蔬烤魚等季節限定料理，假日再加碼鮮甜松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔。

▲蒜味奶油焗烤龍蝦。（圖／六福提供）

除了海鮮季，敘日餐廳7月還推出多個優惠活動，「尋找干貝小姐、鮪魚先生」活動即日起至7月31日，平假日午晚餐期雙人同行，其中一位民眾姓名含「干貝鮪魚」任一字或同音（例如偉、緯、瑜、妤），即享第2位半價優惠（需酌收原價服務費）。

7月底前還有「小小航海王」，活動期間2位成人與1位孩童至敘日用餐，只要小朋友裝扮含有海洋、沙灘等海洋元素，即可免費用餐；而基隆市與南港區、內湖區、松山區、信義區、汐止區里民除了原有的85折優惠，7月31日前再加送蒜味奶油焗烤龍蝦半尾。

此外，六福萬怡於即日起至7月31日慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠加碼，凡滿55歲以上民眾，平假日午晚餐均可享75折優惠，同行者也能享85折，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔。

▲栢麗廳即日起推出居酒屋美食。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」，餐檯供應豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒、壽喜燒牛肉炒飯、北海道奶油螃蟹等美味下酒菜。此外，栢麗廳晚晚餐優惠再度回歸，即日起至8月31日，周一至周四晚間8點後進場用餐，可享買一送一優惠。

負責規劃此次「仲夏居酒屋」菜色的栢麗廳主廚張明志表示，國人對於居酒屋的菜色並不陌生，為了一新耳目與味蕾，這次加入全新「小缽」料理，以小型器皿盛裝滋味厚重的醃漬蔬菜或海鮮，適合下酒又開胃，餐檯上有橙醋鱈魚肝、鹽煮枝豆、甘露黑豆栗子、紫蘇沢庵漬、鮮魚南蠻漬與鮭魚卵柚子醬油漬等選擇。