獨／台北喜來登「十二廚」10／1起漲價　午晚餐及下午茶貴100元

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自10月1日起，午晚餐及下午茶全部調漲100元。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

考量營運成本持續增加，台北喜來登大飯店官網公告，十二廚自助餐廳自10月1日起，午晚餐及下午茶費用全部調漲100元，漲幅為7%與11%。

台北喜來登大飯店官網公告，十二廚自助餐廳自10月1日起，除了早餐之外，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元，漲幅為7%與11%。平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元、下午茶從1,090元調為1,190元。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」，也有松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登大飯店提供）

台北喜來登表示，考量營運成本持續增加，包括原物料價格持續飆漲、人力成本上升，以及餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳、定期舉辦各式美食節活動，因此決定10月1日起調整自助餐價格。

▲台北喜來登十二廚「沙茶炒蟹」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

時序入夏，十二廚自助餐廳以澎湖現流海產為主角，7月起在餐檯提供20道以澎湖海鮮製作的美味料理，包括有「澎湖冰捲配五味醬」、「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」、「涼拌蟹肉海燕窩」、「香煎澎湖小管」、「酥炸百花油條」、「避風塘炒蝦」、「沙茶炒蟹」。

而澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」，則是使用現撈肥美鮮蚵搭配鹹香肉燥飯。現煮麵區還有「澎湖小卷鮑魚米線湯」，新鮮直送的澎湖小卷、鮮活鮑魚，與吸附湯頭的米粉一起享用，鮮味濃郁。

▲鼎泰豐上個月漲價，小籠包一籠10顆，從250元調整為280元。（圖／記者黃士原攝）

另外，鼎泰豐上月12日宣布漲價，平均調幅約6%，其中小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元，其中小菜漲幅最大，幅度達20%。

鼎泰豐表示，因為服務業人力缺口，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源，調整價格實在是不得不的做法。