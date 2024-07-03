昨搶到大阪BUG機票「今凌晨被取消」　網友嘆：美夢一夜就醒

▲網友買到捷星航空BUG機票，早上起來發現已經被刷退。（圖／網友LuLu授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

捷星航空3日在山富旅遊、ly. com，mytrip、gotogate等旅行社和OTA網站出現BUG機票，「台北－大阪」來回只要1千出頭，吸引許多網友瘋搶，但就有網友表示，今（3日）早上起來看就發現，凌晨收到gotogate網站通知，指出因技術問題，訂單已經被取消，並將退款到信用卡，讓他表示：「美夢一夜就醒。」

▲捷星航空昨天在旅行社與OTA網站出現大阪超便宜BUG票價。（圖／翻攝自機票博土 不累哥）

捷星航空昨天出現大阪來回只要1千出頭的BUG機票，經過社群平台分享吸引許多網友搶買，直呼根本就是賺到了，山富旅遊則表示，捷星航空於系統上分銷給業者的價錢錯誤，但有成功開票的都可以搭乘。

但直到傍晚，陸續有許多網友表示，在mytrip、gotogate購買的機票訂單陸續收到取消通知，而網友LuLu表示，今天早上起來發現自己收到gotogate來信，指出2筆機票訂單都取消，款項將在3至5個工作天退費，讓她嘆笑：「美夢一夜就醒。」

而布萊N 機票達人在昨天也對網友發出提醒，買BUG機票就算能在航空公司官網查得到訂位紀錄，也不代表就能搭，仍要看航空公司最後是否有發公告承認或不承認該優惠。