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檸檬優格慕斯必喝！麥吉夏季最新「新鮮水果多多綠系列」上市了

▲▼麥吉夏季限定「新鮮水果多多綠系列」開喝。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥吉夏季限定「新鮮水果多多綠系列」開喝了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接炎炎夏天，人氣手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出超消暑「新鮮水果多多綠系列」飲品，以經典多多綠作為基底，搭配西瓜、哈密瓜、檸檬等清爽水果，酸甜滋味解渴又解膩，一次就有5款飲品任選，即日起於全門市開喝。

麥吉夏季最新「新鮮水果多多綠系列」來了，首推「蜂蜜凍檸檬多多綠茶」，是檸檬與多多綠的經典組合，還吸得到軟Q香甜蜂蜜凍增添咀嚼口感，每杯售價70元；再來這杯「檸檬優格慕斯」，多多綠茶鋪上厚厚一層綿密檸檬奶油慕斯，還放了檸檬片增加香氣，清爽口感讓人忍不住一口接一口，每杯售價75元。

▲▼麥吉夏季限定「新鮮水果多多綠系列」開喝。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有多多綠搭配西瓜、哈密瓜、奇異果的組合。

除外還有「晶球哈密瓜多多綠茶」、「西瓜多多綠茶」及「奇異果多多綠茶」等喝，其中，晶球哈密瓜多多綠茶是採用台灣新鮮七股網紋哈密瓜搭配多多綠，再放進Q彈晶球，香甜滋味滿分，每杯售價125元。

而西瓜多多綠茶（每杯售價70元）、奇異果多多綠茶（每杯售價80元）則吸得到滿滿現打西瓜、紐西蘭Zespri綠奇異果果肉，同樣搭配多多綠基底茶，即日起於全門市正式上市。

▲▼「可不可熟成紅茶X蜜蜂工坊」推出全新調飲「金蘋春芽」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「可不可熟成紅茶X蜜蜂工坊」推出全新調飲「金蘋春芽」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

另，可不可熟成紅茶則找來蜜蜂工坊推出最新聯名調飲「金蘋春芽 」，選用春芽綠茶作為茶基底，結合酸甜蘋果汁、天然蜂蜜，每一口都能喝到清新爽口滋味，消暑到不行，除外，更推出「金蜜系列調飲」，同樣選用蜜蜂工坊產出之「100%黃金比例龍眼蜜」製成，推薦必喝「金檸熟成」、「金蜜檸果」，7月4日起於全門市上市。

為歡慶新品開賣，7月10日起凡購買2杯「金蘋春芽」即送限量設計蜜聯名「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」1罐，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 麥吉 machi machi 可不可熟成紅茶

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