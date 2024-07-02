Lady M「開心果千層」睽違4年回歸　限時1個月開賣

▲Lady M「開心果千層」睽違4年回歸。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

睽違4年！人氣紐約甜點品牌「Lady M」超夯「開心果千層」終於又回來了，選用義大利開心果醬製成開心果卡士達抹在薄透蛋皮上，層層堆疊大口咬下，每一口都能吃到獨特堅果香結合蛋香，滿足到不行，即日起限時1個月吃，鐵粉把握機會衝。

▲開心果千層還有開心果碎粒點綴。

Lady M的「開心果千層」睽違4年再度回歸，特意選用來自義大利西西里島的開心果製成開心果醬後，結合鮮奶油、卡士達調和成開心果卡士達，抹在薄透的蛋皮之間，最後再以開心果碎粒點綴在蛋糕最頂層，堅果香氣十足，即日起至7月31日限時開吃，全門市通通買得到，單片售價290元、9吋2900元。

▲檸檬紅心芭樂泡芙只在北部門市吃得到。

另，日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」7月則推出4款爆餡泡芙，首推「檸檬紅心芭樂泡芙」，是選用檸檬餡、紅心芭樂果泥結合經典卡士達製成檸檬紅心芭樂卡士達內餡，口感微酸甘甜，清爽又好吃，限定只在北部Sogo天母店、誠品站前店、微風南京店、松山車站店、環球南港店、板橋大遠百店、環球中和店、林口三井店及宏匯廣場店共9門市販售。

▲蘋果茶凍歐蕾泡芙吃得到紅茶凍。

再來是中部限定「蘋果茶凍歐蕾泡芙」，把蘋果泥、牛奶拌入經典卡士達當中製成蘋果歐蕾卡士達內餡，再加入紅茶凍，咀嚼口感十足，還吃得到茶香、果香，限定於統領桃園店、中壢大江店、Sogo中壢店、新竹巨城店、台中勤美店、台中LaLaport店、台中港三井店共7門市販售。

▲南部推出限定香蕉太妃牛奶泡芙。

最後的「香蕉太妃牛奶泡芙」使用香蕉果泥、太妃糖及牛奶加入經典卡士達當中，製成香蕉太妃牛奶卡士達內餡，大口咬下炸出獨特焦香，還帶有甜蜜太妃糖滋味，讓人忍不住一口接一口，限定只在台南三井店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店、高雄夢時代店、左營高鐵站店共5門市販售。

▲經典巧克力泡芙全門市都吃得到。

全門市更加碼推出「經典巧克力泡芙」，嚴選70%黑巧克力拌入經典卡士達中，罪惡的苦甜巧克力卡士達內餡濃醇好吃，最後還在派皮撒上可可粉，打造加倍濃郁口感；除限定泡芙外，7月還有限定派皮「跳跳糖耶克」，在經典日式泡芙上裹上一層巧克力耶克，並灑上跳跳糖，更添口感，跳跳糖耶克只在21間門市限定販售。

以上4款泡芙皆可搭配經典日式、黑日式、菠蘿、mini及跳跳糖耶克等5種派皮，售價最低75元起，數量有限、售完為止。