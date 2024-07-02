ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Lady M「開心果千層」睽違4年回歸　限時1個月開賣

▲▼Lady M「開心果千層」睽違4年回歸。（圖／Lady M提供）

▲Lady M「開心果千層」睽違4年回歸。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

睽違4年！人氣紐約甜點品牌「Lady M」超夯「開心果千層」終於又回來了，選用義大利開心果醬製成開心果卡士達抹在薄透蛋皮上，層層堆疊大口咬下，每一口都能吃到獨特堅果香結合蛋香，滿足到不行，即日起限時1個月吃，鐵粉把握機會衝。

▲▼Lady M「開心果千層」睽違4年回歸。（圖／Lady M提供）

▲開心果千層還有開心果碎粒點綴。

Lady M的「開心果千層」睽違4年再度回歸，特意選用來自義大利西西里島的開心果製成開心果醬後，結合鮮奶油、卡士達調和成開心果卡士達，抹在薄透的蛋皮之間，最後再以開心果碎粒點綴在蛋糕最頂層，堅果香氣十足，即日起至7月31日限時開吃，全門市通通買得到，單片售價290元、9吋2900元。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲檸檬紅心芭樂泡芙只在北部門市吃得到。

另，日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」7月則推出4款爆餡泡芙，首推「檸檬紅心芭樂泡芙」，是選用檸檬餡、紅心芭樂果泥結合經典卡士達製成檸檬紅心芭樂卡士達內餡，口感微酸甘甜，清爽又好吃，限定只在北部Sogo天母店、誠品站前店、微風南京店、松山車站店、環球南港店、板橋大遠百店、環球中和店、林口三井店及宏匯廣場店共9門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲蘋果茶凍歐蕾泡芙吃得到紅茶凍。

再來是中部限定「蘋果茶凍歐蕾泡芙」，把蘋果泥、牛奶拌入經典卡士達當中製成蘋果歐蕾卡士達內餡，再加入紅茶凍，咀嚼口感十足，還吃得到茶香、果香，限定於統領桃園店、中壢大江店、Sogo中壢店、新竹巨城店、台中勤美店、台中LaLaport店、台中港三井店共7門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲南部推出限定香蕉太妃牛奶泡芙。

最後的「香蕉太妃牛奶泡芙」使用香蕉果泥、太妃糖及牛奶加入經典卡士達當中，製成香蕉太妃牛奶卡士達內餡，大口咬下炸出獨特焦香，還帶有甜蜜太妃糖滋味，讓人忍不住一口接一口，限定只在台南三井店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店、高雄夢時代店、左營高鐵站店共5門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲經典巧克力泡芙全門市都吃得到。

全門市更加碼推出「經典巧克力泡芙」，嚴選70%黑巧克力拌入經典卡士達中，罪惡的苦甜巧克力卡士達內餡濃醇好吃，最後還在派皮撒上可可粉，打造加倍濃郁口感；除限定泡芙外，7月還有限定派皮「跳跳糖耶克」，在經典日式泡芙上裹上一層巧克力耶克，並灑上跳跳糖，更添口感，跳跳糖耶克只在21間門市限定販售。

以上4款泡芙皆可搭配經典日式、黑日式、菠蘿、mini及跳跳糖耶克等5種派皮，售價最低75元起，數量有限、售完為止。

【你可能也想看】

►麥當勞「得來速熟客券」限時35天回歸！加碼推「球后餐」挺小戴
►雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃
►原味蛋撻變冰淇淋！肯德基「3大夏季新品」快看　還有辣煙燻脆雞

關鍵字： 美食情報 美食雲 Lady M beard papa’s

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

友釣魚不慎跌入池內　全場狂笑1min才拉起

推薦閱讀

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

台南最強排隊芒果冰明天開賣

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

號稱「台中最好吃」義大利麵！

陳耀訓中秋蛋黃酥12:30開搶

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

熱門行程

最新新聞更多

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366