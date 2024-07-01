礁溪老爺改裝開幕！開箱全新客房亮點　還有常客專屬免費下午茶

▲礁溪老爺酒店改裝後已經重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪老爺酒店今年4月封館2個月，進行開幕20年來最大封館改裝，並於6月初重新開幕。此次改裝將150間洋式客房全面換新，更貼心提供Dyson吹風機與直捲髮造型器，更將會議廳改建成全新奢華茶點空間「茶寮清泉」，讓入住10次以上的常旅客可以免費享用半自助下午茶，還有專人侍茶服務。

此次改裝最大亮點，就是將150間客房全面換新。業者表示，此次依舊請酒店開幕時的設計師－來自日本的久米設計師伊藤 彰操刀，以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心，讓旅客入住時就彷彿身在日本。

▲洋式景觀客房的客廳從沙發、長桌、電視櫃到電視全部換新。（圖／記者蔡玟君攝）

▲窗邊的花藝是礁溪老爺酒店員工於封館時間特地學習日本花道，營造出茶之間的意象。（圖／記者蔡玟君攝）

以洋式景觀客房為例，沙發換成更大、更好躺臥的獨立筒沙發，電視升級為50吋、下方換成附帶行李架功能的電視櫃，並在靠近窗戶一隅放上由自家員工於改裝期間，特地去學習的日本插花「池坊花道」花藝；一整張長桌降低高度，精巧的食盒中附上全新茶點，包括日本「源吉兆庵」米菓與「井村屋」羊羹。

營造真實的日本之餘，礁溪老爺也利用色彩融入宜蘭風土，每一層客房樓層以紫色、綠色、藍色等色彩呈現土地、稻田、天空等意象，並在客房內以沙發抱枕、掛畫呼應。

▲▼沙發旁的櫃子中有冰箱、手搖磨豆機、手沖咖啡壺等。（圖／記者蔡玟君攝）

原本放在電視下方的冰箱轉而放進沙發旁的櫃子中，並響應環保，不再提供瓶裝水，而是提供裝水壺讓旅客可自行到走廊裝水；櫃中迷你吧增添手搖磨豆機、手沖咖啡壺，連擺放濾紙的木架，都是使用飯店的回收檜木製成龜山島樣式。

▲客房床鋪改採子母床墊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼依照景觀不同，浴池全面換新。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每間客房都提供Dyson吹風機和離子夾與捲髮器。（圖／記者蔡玟君攝）

床鋪方面則將床墊採子母床，可依喜好更換，整間客房的塗料也採無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」；浴室也全面換新，洗手台下方的備品櫃重新設計，並升級成Dyson吹風機，以及直、捲髮造型器，浴池與地板也重新更換，面向蘭陽平原景觀浴池為黑色，面山景則設計為白色。

▲▼礁溪老爺酒店全新空間「茶寮清泉」，為常旅客打造專屬半自助式下午茶，還有專人侍茶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲為常旅客提供的隱藏版茶點。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提供住客更好的用餐空間，礁溪老爺此次改裝打掉原本的會議廳，打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，整體空間寬敞繽紛溫潤，除可提供住客於此享用早晚餐外，更為已入住10次以上的常旅客在此免費提供專屬半自助式下午茶，包含專人侍茶，每一種茶款都有專屬茶器，並提供隱藏版精緻台式餐點，還有各式輕食、甜點蛋糕與紅白酒、氣泡飲和咖啡無限享用。

▲▼全新改裝的育樂中心，增加遊戲機台空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有兒童遊戲室。（圖／記者蔡玟君攝）

育樂中心也重新改裝，以繽紛亮黃色營造愉悅氛圍。育樂中心共分為7區，有撞球桌、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區與KTV歡唱空間，其中大人小孩最喜歡的遊戲機台與廠商合作，提供多種遊戲，並會不定期更換；並設有階梯式附插座的座椅區，可以小孩們在一旁玩遊戲，大人們坐在此聊天放鬆。

而兒童遊戲室空間遊具也採用木頭環保無毒材料製作，從小汽車到木馬、扮家家酒設施，到使用回收檜木打造的疊疊樂積木，讓親子可以在這裡相聚同樂。戶外野天泳池Spa區，則全面翻新地板更打造全新服務櫃檯，暑假晚間8點到9點提供Happy Hour點心時間，讓旅客開心度假。

▲礁溪晶泉丰旅推出線上旅展。（圖／業者提供，下同）

而晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅搶搭暑假出遊商機，即日起至7月15日於官網推出線上旅展優惠，住宿券每張6600元可入住雅緻客房，並含早晚餐吃到飽，或是一家四口入住家庭套房含早餐，持券於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲礁溪晶泉丰旅推出住宿券「一個價格、兩種選擇」。

此次業者推出6600元住宿券，主打一個價格、兩種選擇，旅客可選擇「雅緻雙人客房一泊二食」，包括館內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用溫泉蕃茄壽喜燒放題作為晚餐，以及隔日早餐吃到飽。或也可選擇「家庭套房一泊一食」，四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並於翌日享用與米其林綠星餐廳小小樹食聯名的輕日式自助早餐。