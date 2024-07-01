ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證中「1、3」有優惠！住信義區旅宿第2晚+13元　2新房型一次看

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年。（圖／HOME HOTEL提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，今（1日）起至8月31日止，凡身分證字號含有「1」和「3」的人，於官網預訂「13周年慶專案」，連住第二晚只需加價13元，換算下來三天兩夜每晚3,506元起。

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

▲HOME HOTEL原創客房住一晚6,999元，若符合身分證字號含「1」和「3」者，入住第二晚只要加13元，換算下來每晚3,506元起。

業者表示，原創客房住一晚6,999元，若符合身分證字號含「1」和「3」者，入住第二晚只要加13元，換算下來每晚3,506元起，此優惠需於入住前三天預訂。另也針對城市玩家推出「星夜暢飲專案」，雙人入住原創客房每晚5,999元、純淨原創客房6,799元，於傍晚6點入住、隔日下午2點退房，入住當晚8點至凌晨12點，可於HOME HOTEL一樓餐酒館 rén Bistronomy享House紅酒、白酒、氣泡酒「無限暢飲2小時」優惠。以上2專案不含早餐、各每日限量三間。

《ETtoday提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

▲去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，「豪華原創客房」有10坪大。

HOME HOTEL共有121間客房，分別為原創客房、純淨原創客房、豪華原創客房、驚艷套房、純淨驚艷套房、豪華驚艷露臺房及純淨逸寬套房等7種房型。去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，包含可容納約20人的多功能會議室，以及「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型，一共8間。

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

▲▼全館僅2間的「豪華驚艷露臺房」光室內就有15坪空間，外加10坪的戶外露臺。

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

業者說明，新房型相較之前更為寬敞，「豪華原創客房」有10坪大，全館僅2間的「豪華驚艷露臺房」光室內就有15坪空間，外加10坪的戶外露臺，2房型均首次提供兩大床，裝潢風格則延續原先設計與選品。

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，含「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型、「rén Bistronomy」餐酒館。（圖／HOME HOTEL提供）

▲去年底開幕的餐酒館「rén Bistronomy」提供「全日早午餐」、創意調酒、暖胃餐點。

同樣於去年底開幕的餐酒館「rén Bistronomy」提供「全日早午餐」、創意調酒、暖胃餐點，營業至凌晨兩點，讓都會男女有更舒適的放鬆空間，於每周三至周六晚上皆有 Live Band 駐唱，還能走到專屬戶外花園，享受一派浪漫時光。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水將捷金鬱金香酒店推全包式假期。（圖／記者彭懷玉攝）

暑假若打算往淡水跑，「將捷金鬱金香酒店」即日起至8月31日推出「夏日狂享全包式假期」，雙人入住一泊三食5,700+10%起、三天兩夜10,588元起（免收10%服務費），一泊三食專案含舒活早餐、河畔餐廳晚餐和滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，而三天兩夜專案則包含二日舒活早餐、滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，還有餐飲抵用券2,000元，可選擇到河畔餐廳、滬尾之星或望高樓消費。

▲即日起至8月31日，將捷金鬱金香酒店於大廳的「滬尾之星」推出「COOL暑電影院」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

▲即日起至8月31日，將捷金鬱金香酒店於大廳的「滬尾之星」推出「COOL暑電影院」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 北市飯店 星級飯店 HOME HOTEL

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

推薦閱讀

金門自由行！按「鄉鎮」推薦30＋行程

金門自由行！按「鄉鎮」推薦30＋行程

身分證中「1、3」北市旅宿第2晚+13元

身分證中「1、3」北市旅宿第2晚+13元

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

暑假出國萬元有找！2線上旅展開跑

暑假出國萬元有找！2線上旅展開跑

號稱「台中最好吃」義大利麵！

號稱「台中最好吃」義大利麵！

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

7月限定吃4款爆餡泡芙！

7月限定吃4款爆餡泡芙！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

穿比基尼吃鍋1折！王品再推抗暑優惠

盤點4家飯店Buffet主題活動

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

八里穗花棋盤腳綻放！北部賞花點特蒐

熱門行程

最新新聞更多

金門自由行！按「鄉鎮」推薦30＋行程

身分證中「1、3」北市旅宿第2晚+13元

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

暑假出國萬元有找！2線上旅展開跑

號稱「台中最好吃」義大利麵！

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366