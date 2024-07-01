身分證中「1、3」有優惠！住信義區旅宿第2晚+13元　2新房型一次看

▲HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年。（圖／HOME HOTEL提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

HOME HOTEL於信義區開業邁向第13年，今（1日）起至8月31日止，凡身分證字號含有「1」和「3」的人，於官網預訂「13周年慶專案」，連住第二晚只需加價13元，換算下來三天兩夜每晚3,506元起。

▲HOME HOTEL原創客房住一晚6,999元，若符合身分證字號含「1」和「3」者，入住第二晚只要加13元，換算下來每晚3,506元起。



業者表示，原創客房住一晚6,999元，若符合身分證字號含「1」和「3」者，入住第二晚只要加13元，換算下來每晚3,506元起，此優惠需於入住前三天預訂。另也針對城市玩家推出「星夜暢飲專案」，雙人入住原創客房每晚5,999元、純淨原創客房6,799元，於傍晚6點入住、隔日下午2點退房，入住當晚8點至凌晨12點，可於HOME HOTEL一樓餐酒館 rén Bistronomy享House紅酒、白酒、氣泡酒「無限暢飲2小時」優惠。以上2專案不含早餐、各每日限量三間。

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▲去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，「豪華原創客房」有10坪大。



HOME HOTEL共有121間客房，分別為原創客房、純淨原創客房、豪華原創客房、驚艷套房、純淨驚艷套房、豪華驚艷露臺房及純淨逸寬套房等7種房型。去年底業者進行部分客房和公共區域改裝，包含可容納約20人的多功能會議室，以及「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」兩款全新房型，一共8間。

▲▼全館僅2間的「豪華驚艷露臺房」光室內就有15坪空間，外加10坪的戶外露臺。



業者說明，新房型相較之前更為寬敞，「豪華原創客房」有10坪大，全館僅2間的「豪華驚艷露臺房」光室內就有15坪空間，外加10坪的戶外露臺，2房型均首次提供兩大床，裝潢風格則延續原先設計與選品。

▲去年底開幕的餐酒館「rén Bistronomy」提供「全日早午餐」、創意調酒、暖胃餐點。



同樣於去年底開幕的餐酒館「rén Bistronomy」提供「全日早午餐」、創意調酒、暖胃餐點，營業至凌晨兩點，讓都會男女有更舒適的放鬆空間，於每周三至周六晚上皆有 Live Band 駐唱，還能走到專屬戶外花園，享受一派浪漫時光。

▲淡水將捷金鬱金香酒店推全包式假期。（圖／記者彭懷玉攝）



暑假若打算往淡水跑，「將捷金鬱金香酒店」即日起至8月31日推出「夏日狂享全包式假期」，雙人入住一泊三食5,700+10%起、三天兩夜10,588元起（免收10%服務費），一泊三食專案含舒活早餐、河畔餐廳晚餐和滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，而三天兩夜專案則包含二日舒活早餐、滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，還有餐飲抵用券2,000元，可選擇到河畔餐廳、滬尾之星或望高樓消費。

▲即日起至8月31日，將捷金鬱金香酒店於大廳的「滬尾之星」推出「COOL暑電影院」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）