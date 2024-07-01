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日本通關地獄「暑假要排2小時」！行程、交通、住宿安排建議一次看

▲▼日本入境，入境日本，赴日旅遊，日本旅遊，到日本玩，日本自由行，日本自助旅行，東京成田機場，東京成田國際機場，日本入境檢疫，日本入境政策，日本通關。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假到來，加上日幣貶值，全球旅客湧入日本觀光，造成主要機場排隊通關至少要花2小時。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日幣貶值，不只台灣，全球旅客都擠到日本觀光，加上暑假到來，已有不少網友分享，在東京成田、羽田機場與大阪關西機場通關至少要排2小時，對晚班機的旅客來說，可能入關都已凌晨、也沒有末班車可搭。對此情況，《東森新媒體ETtoday》就從通關、交通、行程、住宿等4大面向提供安排建議，提醒旅客留意。

▲▼日本入境，日本入國審查，日本海關，成田機場，成田國際機場，日本入境檢疫，日本入境政策，日本通關。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在日本主要機場通關時間長，記得預留時間。（示意圖／記者蔡玟君攝）

◆通關時間建議至少預留2小時

即使現在台日之間直飛航線眾多，東京成田、羽田機場與大阪關西機場仍是台灣人最常使用的日本機場，根據許多網友近期分享，該3處機場下機後排隊通關平均需花費1個半小時至2小時左右，甚至有人排了近3小時才通關，因此建議旅客安排行程時，至少預留2小時。

▲▼日本入境，日本入國審查，日本MYSOS，Mysos，成田機場，成田國際機場，日本入境檢疫，日本入境政策，日本通關，日本開放。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本開放後規劃VJW線上填寫入境卡與稅關表格系統，但建議紙本也填寫，做兩手準備。（示意圖／記者蔡玟君攝）

◆通關時VJW的QRcode和手寫紙本都填寫，兩手準備

日本在疫後推出Visit Japan Web（簡稱VJW），讓旅客可事先填寫入境卡與稅關表格，出示同一個QRcode即可快速通關，但在現在需排隊等待較長時間的情況下，也有網友碰到通關時不接受掃QRcode（或機器問題）、只接受紙本入境卡的情況。

因此建議旅客做兩手準備，除了事先上網預先填寫好VJW外，機上也可和空服員索取入境表格，事先填寫好，在領取行李後要過稅關前，也可看現場人潮視情況決定走人工通道或機台掃描通道，加快入境速度。

◆看到通關人潮多，記得先上廁所

如果下機後看到通關人潮多，已經確定要排隊許久，記得先上廁所，尤其是有攜帶長輩或幼兒的旅客，避免已經在隊伍中，突然想上廁所時進出不方便。

▲▼JR東日本，成田機場JR東日本旅行服務中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲如果因為通關時間太長，有可能來不及換交通票券。（示意圖／記者蔡玟君攝）

◆班機晚上才抵達日本的交通、住宿安排建議

部分旅客的航班降落時間是晚上，若加上長時間的排隊通關，可能會碰到沒有進市區的末班列車或巴士情況，因此出發前規劃行程時，建議旅客可以「航班抵達時間+4小時」來計算，決定交通方式。

4小時是指包括排隊通關、航班可能延遲起飛（或空中盤旋排隊等待降落）等預留時間，若會超過凌晨12點，交通安排建議：

▶︎3人以上多人出遊的旅客：建議可以預訂機場接送，或一起搭機場計程車進市區、分攤車資。如果不會日文，可以事先將飯店名稱與地址存在手機中或印下來，交給司機輸入至導航即可。若預算不允許，也可選擇抵達第一天預訂機場附近飯店、休息一晚，隔天再搭車進入市區。

▶︎單人或兩人一起出遊：小資族可選擇第一天住鄰近機場的飯店，鄰近機場的飯店大多提供免費接駁車服務，但須留意接駁時間，並非24小時都有。若預算允許，也可預訂機場接送或是搭乘計程車進入市區。

▲▼日本黃金週東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲赴日觀光旅客爆量，建議旅客抵達和離境都要預留更多時間。（圖／達志影像／美聯社）

◆晚班機的旅客想租車自駕，抵達第二天再開始

隨著越來越多旅客選擇到日本自駕旅遊，若是晚上才抵達日本，有可能通關後租車櫃檯已經結束營業，所以建議想要租車自駕，可從抵達第二天再開始租車。

◆抵達第一天的行程「不要趕」，一定要保持彈性

基於熱門機場通關排隊時間長，有可能因為排隊導致後續想去的行程延誤、不能去，所以抵達日本第一天的行程「不要趕、保持彈性」，任何需要預約的景點、餐廳，都安排在第二天之後，第一天就以輕鬆方式規劃，若能提早抵達飯店，再視情況查詢鄰近景點、到餐廳用餐。

◆離開日本當天，提早3小時到機場

大型機場不只入境要排隊，出境也要排隊，尤其在熱門時段，安檢可能需要排近1小時，因此提醒旅客，最後一天至少提早3小時到機場，寧願提早在機場等待，也不要錯過班機回台灣。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本通關 亞洲旅遊 國外特色系列 旅遊知識 旅遊攻略

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