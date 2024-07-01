吸得到綠茶凍+寒天晶球！手搖飲「新飲品免費加料」爽喝4天

▲TEA TOP推出全新飲品巨峰葡萄青。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就是要來杯飲料消暑！人氣手搖飲品牌「TEA TOP第一味」推出全新飲品「巨峰葡萄青」，選用巨峰葡萄搭配清爽青茶，還放了Q彈綠茶凍，打造豐富咀嚼口感，即日起於全門市上市，限時4天還能免費加料。

TEA TOP最新飲品「巨峰葡萄青」開喝了，選用100％新鮮巨峰葡萄結合回甘青茶、Q彈綠茶凍，每一口都能吃到微酸微甜的葡萄香，以及清爽綠茶滋味，夏天喝最適合不過，每杯售價65元，即日起於全門市開賣，至7月4日前凡購買巨峰葡萄青還可免費加料「寒天晶球」1份，咀嚼控趕緊衝。

▲麥當勞APP本周祭出7大優惠券。（圖／業者提供）

喝手搖肯定要配炸物！麥當勞即日起於全球版APP祭出最新7大優惠券，有「單點4塊麥克雞塊買1送1」，使用期限至7月3日；以及早餐限定「單點無敵豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，使用期限至7月7日；而「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」使用期限為7月5日起至7月7日。

加碼領99元超省晚餐券，至7月5日前每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。