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穿比基尼吃鍋1折！王品五大鍋物再推抗暑優惠　戴墨鏡也有88折

▲同桌顧客每個人都穿比基尼，王品集團旗下五大鍋物享指定餐點1折。（圖／王品提供）

▲同桌顧客每個人都穿比基尼，王品集團旗下五大鍋物享指定餐點1折。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

比基尼活動強勢回歸！王品集團旗下五大鍋物即日起至8月31日，穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，指定餐點直接下殺1折。

王品集團旗下青花驕、和牛涮、嚮辣、聚日式鍋物及尬鍋再推抗暑三重優惠。首先是同桌顧客每個人都穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，即享指定餐點1折，青花驕雙人青花宴只要328元（原價1,638元），和牛涮頂級和牛套餐、嚮辣冠軍和牛嚮套餐，200多元就能和牛吃到飽。聚獨享海陸聚、尬鍋剝皮辣椒炒雞系列火鍋，更是百元就能開涮。

▲同桌顧客每個人都穿比基尼，王品集團旗下五大鍋物享指定餐點1折。（圖／王品提供）

▲害羞不敢穿比基尼也沒關係，同桌每位顧客，皆穿戴墨鏡或草帽，到門店點指定餐點，可享88折。（圖／王品提供）

害羞不敢穿比基尼也沒關係，同桌每位顧客，皆穿戴墨鏡或草帽，到門店點指定餐點，可享88折。而且，不論內用外帶，只要到五大品牌消費，結帳時持會員App結帳累積瘋點數，即可獲得吃鍋旅金（最高888元）。

針對比基尼1折活動，王品集團官網也列出多條注意事項，包括每店每日限量10名、每日上午營業時間開放一個月前電話預約訂位、各品牌每日開放電話預約時間依各品牌粉專公布為主、每次來電僅限預約1日訂位。

▲身分證中2碼，新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

另外，每月都有升級活動的馬辣集團，7月規則出爐了！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「527」任2碼，前往旗下7個品牌用餐，選擇指定方案，可享有不同優惠。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

▲身分證中2碼，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉：選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。

哞哞屋和牛燒肉：選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

夯下去和牛燒肉放題：選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

涮樂和牛鍋物食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

關鍵字： 美食雲 王品 王品集團 美食優惠 比基尼優惠 比基尼

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