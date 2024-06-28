印尼五大國菜台灣也吃得到　新北最高餐酒館20道新菜上市

▲2010年美國總統歐巴馬訪問印尼時，印尼炒飯登上國宴菜單。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」日前迎來新任印尼籍主廚，同時也推出20道新菜色，除了名列國際美食榜單的東南亞名菜，還有仁當牛肉、沙嗲等印尼五大國菜，7月8日正式上市。

位於新北地標百揚大樓49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，擁有200坪露天花園及無敵美景，是新北最高餐酒館。餐廳日前新聘印尼籍主廚Indra Kusuma（胡英達）到任，他以科班出身的西餐背景，加上歷任歐亞澳多地國際旅館和度假村的20年實務經驗，對中菜、日料、印度、地中海等各地菜系皆有涉獵。

▲印尼五大國菜之一的「Gado Gado」，是以多種蔬菜調拌特製花生醬的溫沙拉。（圖／記者黃士原攝）

Indra這次端出20道新菜，集結了家鄉印尼的五大國菜（索多雞湯、印尼炒飯、沙嗲、Gado Gado及仁當），還有著名的南洋料理，例如新加坡海南雞飯、峇里島髒髒豬肋排、印尼炸春捲等，以南洋風味叻沙、泰式酸辣海鮮湯、泰式青木瓜沙拉。

印尼炒飯聲名遠播，曾在2010年美國總統歐巴馬訪問印尼時，登上國宴菜單，也是CNN評比2017全球50大美食的第二名，2018年被印尼旅遊部選為五大國菜之一。Asia49新菜之一的「印尼海鮮炒飯佐雞肉沙嗲」，把打碎的香料泥加入蝦仁、魷魚、蛋、蔬菜等配料，接著與甜醬油大火快炒而成，盛盤後搭配雞肉沙嗲與荷包蛋，並附上蝦餅、酸甜鳳梨小黃瓜佐餐。

▲印尼仁當牛肉佐印度全麥餅。（圖／記者黃士原攝）

印尼五大國菜之一的「Gado Gado」，是以多種蔬菜調拌特製花生醬的溫沙拉，Indra新推出的「印尼蔬食沙拉佐自製花生醬」這道菜，選用高麗菜、空心菜、紅蘿蔔、豆芽菜、長豆等時蔬汆燙，搭配炸豆腐、水煮蛋配料，再淋上自製花生醬而成。Indra表示，與其說是沙拉，其實Gado Gado在印尼餐桌上更常被當成配菜，用來配白飯吃，超級對味。

以椰漿與各式香料久燉的仁當牛肉，不僅是印尼五大國菜之一，在世界各地的美食評選中也總是榜上有名，曾於2011與2017年的CNN全球50大美食評選二度奪冠。這道「印尼仁當牛肉佐印度全麥餅」，主廚先將辣椒、大蒜、干蔥、薑黃、石栗子打碎乾炒出香氣，再放入檸檬葉、香茅等香料繼續翻炒，在各式香料散發出豐富香氣後，添入牛腱與椰漿、水，慢火燉煮2小時，最後放入椰絲並且再煮1小時。久煮的仁當牛肉，吸飽香料、辣味與椰漿精華，肉質軟潤伴隨馨香。

▲印尼沙嗲。（圖／記者黃士原攝）

▲爪哇香料烤牛肋排附酥炸薯塊。（圖／記者黃士原攝）

同樣被選為五大國菜的印尼沙嗲，就是烤肉串，是當地街邊小吃經典代表，雞、豬、牛、羊、魚都可變身為沙嗲。「峇里島經典沙嗲雞肉串」選用雞腿肉，切成適合入口的大小，先以薑黃、南薑、香茅等香料醃上一天，入味後做成肉串並燒烤。

印尼有香料王國稱號，Indra的香料魂，也在「爪哇香料烤牛肋排附酥炸薯塊」發揮得淋漓盡致。他先將牛肋排與月桂葉、丁香、肉桂、香茅、檸檬葉、南薑一起煮到軟嫩，再將辣椒、干蔥、芫荽籽、石栗、大蒜打碎成醃料，醃足一天的時間。炙烤時再次塗抹多款香料製成的醃料，並刷上烤醬、甜醬油，讓牛肋排堆疊出多層次香氣。

▲晶華軒主廚精選當令時蔬，搭配澎湖小卷、瀨尿蝦以及午仔魚等鮮美海味，打造出「涼夏食集」。（圖／晶華提供）

另外，位於晶華酒店3樓的粵式餐廳「晶華軒」，即日起至8月底，港籍中餐廚藝總監鄔海明精選彰化冬瓜、台東夜香花、屏東綠竹筍等當令時蔬，加上澎湖小卷、瀨尿蝦以及午仔魚等鮮美海味，推出「涼夏食集」季節菜單，一系列消暑菜色包括凍滷水小吊桶、生醃牡丹蝦、酒糟風乾臘肉、糟滷冬瓜件、老罈酸菜捲、凍瀨尿蝦、豆豉香魚7款新品，以及八寶冬瓜盅、凍馬友等6款經典單品，每道320元起。