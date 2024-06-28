身分證中「527」任2碼　升級九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

▲身分證中2碼，新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每月都有升級活動的馬辣集團，7月規則出爐了！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「527」任2碼，前往旗下7個品牌用餐，可享有不同優惠，像是新馬辣、新馬辣Plus+分別升級九孔鮑魚、北海道大帆立貝無限吃。

馬辣集團7月升級活動自7月1日至7月30日，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「527」任2碼（可重複，例如22、55），只要提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

▲身分證中2碼，哞哞屋升級雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉：選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。

哞哞屋和牛燒肉：選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

夯下去和牛燒肉放題：選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

涮樂和牛鍋物食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

▲新馬辣、新馬辣Plus+生日禮，美國PRIME神仙牛吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

另外，7月壽星到馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效證件，即可適用各品牌壽星禮優惠，像是馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌同慶升級九孔鮑魚吃到飽或帆立貝吃到飽，新馬辣經典麻辣鍋與新馬辣經典麻辣鍋Plus+美國神仙牛吃到飽。

▼馬辣集團也公布了7月全品牌壽星優惠。（圖／馬辣集團提供）

另外，乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」主打100%和牛油重慶麻辣鍋，今年曾推出為期1個月吃到飽活動，來客大幅成長5倍，反映出吃到飽堅實的市場與消費偏好，因此將台中中港店轉型，推出旗下首間吃到飽品牌「麻辣45放題」，7月1日正式登場，799元起就可享50款食材吃到飽。

▲799元享50款食材吃到飽，乾杯「麻辣45放題」7/1台中登場。（圖／乾杯提供）

乾杯表示，麻辣45放題延續之前品牌特色，使用獨特的100%和牛油製成的重慶麻辣鍋湯底，由頂級和牛油與燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製而成。另外再搭配「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」任一款，以鴛鴦鍋呈現。