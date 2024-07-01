ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港頂尖購物Ｘ西九文化區　世界級藝術雙體驗

文／七逗旅遊網　圖／香港旅遊發展局

享受時尚奢華Lifestyle，就從香港開始！香港擁有世界一流的購物中心、豪華酒店、米其林餐廳和文化藝術場所，現在正是跟上這一波頂級旅宿風潮，暢遊香港探索藝文熱點、體驗奢華購物的絕佳時機！

▲▼香港頂尖購物Ｘ西九文化區 世界級藝術雙體驗。（圖／業者提供）

▲K11 MUSEA購物藝術館引入世界各地及本地優秀的獨立品牌和特色餐廳。（圖／香港旅遊發展局）

有一種奢華是熱愛時尚精品，首先推薦前往位在尖沙咀海濱的K11 MUSEA。在這裡，可以品嚐米其林精緻佳餚，欣賞維多利亞港景色，盡情享受購物樂趣，更有博物館級藝術珍藏能欣賞。

值得一提的是，在2023年11月，K11文化藝術區Victoria Dockside星光大道曾舉辦過全球時裝盛事。此外，K11 MUSEA 也提供免費導覽，從建築、繆斯及藝術三方面來分享設計理念，將藝術生活化，把購物變得更藝術。

▲▼香港頂尖購物Ｘ西九文化區 世界級藝術雙體驗。（圖／業者提供）

▲西九文化區是香港最新、最大的藝術文化據點。（圖／香港旅遊發展局）

另一種奢華，是享受生活，沉浸在藝術、文化和自然之中。位於維港海濱的西九文化區，是香港最新的藝術公園，在日落時分沿著海濱長廊騎單車漫遊或散步，欣賞晚霞映照在維港的美景；此時，香港美麗的天際線彷彿解開了旅人心中的煩惱與壓力，別忘了打卡、拍照曬美圖，為自己留下難忘的回憶。

▲▼香港頂尖購物Ｘ西九文化區 世界級藝術雙體驗。（圖／業者提供）

▲亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+位於香港西九文化區。（圖／香港旅遊發展局）

西九文化區中備受矚目的「M+當代視覺文化博物館」及「香港故宮文化博物館」，也都是朝聖時尚香港的必訪之地。

「M+當代視覺文化博物館」建築物本身就是一座大型的工藝品，常常吸引許多人來打卡拍美照或入內欣賞藝品及特展。去年，M+曾舉辦「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特展；現在來香港，剛好能遇上首個貝聿銘全面回顧展，了解這位美籍華裔建築師的一生。

▲▼香港頂尖購物Ｘ西九文化區 世界級藝術雙體驗。（圖／業者提供）

▲香港故宮展出由北京故宮博物院借出的珍貴文物。（圖／香港旅遊發展局）

建築外觀相當特別的香港故宮文化博物館，由香港著名建築師嚴迅奇設計，糅合現代美學理念，串連古今，分為九個展覽館，展出九百多件由北京故宮博物院借出的珍貴文物，以往從未對外公開展出。近期，香港故宮也推出法國百年時尚－「巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏」特展，首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏，展出三百多件珍貴典藏，絕對值得一遊。

現在就想來趟香港奢華之旅嗎？百威旅遊推出的璀璨香港頂級酒店3天2夜自由行，入住香港文華東方酒店、或是香港半島酒店，品嚐英式雙人下午茶，完全沉浸在這份精緻與奢華之中，另可加價升等商務艙，讓香港之旅的飛航與住宿體驗再升級。解鎖奢華香港，即刻出發https://pse.is/63lyqp

關鍵字： 香港 西九文化區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

推薦閱讀

AI教父酒店愛牌快收藏

AI教父酒店愛牌快收藏

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

盤點4家飯店Buffet主題活動

盤點4家飯店Buffet主題活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

盤點4家飯店Buffet主題活動

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

中山站「樂高星際探險」6關卡免費玩

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

熱門行程

最新新聞更多

AI教父酒店愛牌快收藏

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366