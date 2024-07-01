香港頂尖購物Ｘ西九文化區　世界級藝術雙體驗

文／七逗旅遊網 圖／香港旅遊發展局

享受時尚奢華Lifestyle，就從香港開始！香港擁有世界一流的購物中心、豪華酒店、米其林餐廳和文化藝術場所，現在正是跟上這一波頂級旅宿風潮，暢遊香港探索藝文熱點、體驗奢華購物的絕佳時機！

▲K11 MUSEA購物藝術館引入世界各地及本地優秀的獨立品牌和特色餐廳。（圖／香港旅遊發展局）

有一種奢華是熱愛時尚精品，首先推薦前往位在尖沙咀海濱的K11 MUSEA。在這裡，可以品嚐米其林精緻佳餚，欣賞維多利亞港景色，盡情享受購物樂趣，更有博物館級藝術珍藏能欣賞。

值得一提的是，在2023年11月，K11文化藝術區Victoria Dockside星光大道曾舉辦過全球時裝盛事。此外，K11 MUSEA 也提供免費導覽，從建築、繆斯及藝術三方面來分享設計理念，將藝術生活化，把購物變得更藝術。

▲西九文化區是香港最新、最大的藝術文化據點。（圖／香港旅遊發展局）

另一種奢華，是享受生活，沉浸在藝術、文化和自然之中。位於維港海濱的西九文化區，是香港最新的藝術公園，在日落時分沿著海濱長廊騎單車漫遊或散步，欣賞晚霞映照在維港的美景；此時，香港美麗的天際線彷彿解開了旅人心中的煩惱與壓力，別忘了打卡、拍照曬美圖，為自己留下難忘的回憶。

▲亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+位於香港西九文化區。（圖／香港旅遊發展局）

西九文化區中備受矚目的「M+當代視覺文化博物館」及「香港故宮文化博物館」，也都是朝聖時尚香港的必訪之地。

「M+當代視覺文化博物館」建築物本身就是一座大型的工藝品，常常吸引許多人來打卡拍美照或入內欣賞藝品及特展。去年，M+曾舉辦「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特展；現在來香港，剛好能遇上首個貝聿銘全面回顧展，了解這位美籍華裔建築師的一生。

▲香港故宮展出由北京故宮博物院借出的珍貴文物。（圖／香港旅遊發展局）

建築外觀相當特別的香港故宮文化博物館，由香港著名建築師嚴迅奇設計，糅合現代美學理念，串連古今，分為九個展覽館，展出九百多件由北京故宮博物院借出的珍貴文物，以往從未對外公開展出。近期，香港故宮也推出法國百年時尚－「巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏」特展，首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏，展出三百多件珍貴典藏，絕對值得一遊。

現在就想來趟香港奢華之旅嗎？百威旅遊推出的璀璨香港頂級酒店3天2夜自由行，入住香港文華東方酒店、或是香港半島酒店，品嚐英式雙人下午茶，完全沉浸在這份精緻與奢華之中，另可加價升等商務艙，讓香港之旅的飛航與住宿體驗再升級。解鎖奢華香港，即刻出發https://pse.is/63lyqp