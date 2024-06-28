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「迪士尼探險號」2025新加坡啟航！米奇米妮當船長　第4季開賣

▲▼東南亞首艘「迪士尼郵輪」。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲迪士尼郵輪旗下的「迪士尼探險號」將於明年以新加坡為母港啟航。（圖／新加坡旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

迪士尼控看過來！迪士尼遊輪旗下最新的「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，將從2025年起以新加坡為母港正式啟航，也是迪士尼遊輪首度進駐亞洲國家，讓旅客能登上移動版海上迪士尼樂園，與米奇米妮等經典角色出航。可樂旅遊也宣布將於今年第四季開放預購，讓旅客能飛到新加坡登船。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號將以米奇與米妮擔任船長。（圖／迪士尼遊輪提供）

迪士尼探險號是該品牌旗下第一艘以亞洲國家為母港的遊輪，總噸位達20.8萬噸，可容納近6700名賓客及約2500名船員。遊輪本身即為一大景點，以米奇與米妮擔任船長，融合迪士尼、皮克斯和漫威宇宙等經典角色，將整艘遊輪打造成全球最大、最豐富的移動式樂園，未來開航後，計畫提供5天4夜、4天3夜的航程選擇。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號預估將成為一座移動式海上迪士尼樂園。（圖／迪士尼遊輪提供）

可樂旅遊看好迪士尼遊輪對台灣旅客的吸引力，宣布將於今年第四季開放旅客預購，並將規劃團體、自由行與船艙訂房等產品，帶旅客飛到新加坡體驗迪士尼遊輪的魅力。

▲挪威奮進號。（圖／雄獅旅遊提供）

▲挪威奮進號。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則引進「NCL 挪威奮進號」，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次航程，帶領旅客前往日本、香港、澎湖等地，每段航次皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，獲勝者將可獲得獨家驚喜贈品。

關鍵字： 新加坡旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 迪士尼探險號 迪士尼遊輪 遊輪旅遊

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