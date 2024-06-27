深澳鐵道自行車7／1加開夜間班次！穿梭花火隧道找12星座、星空鯨

▲2024「深澳鐵道自行車」夜間班次、主題公布。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「深澳鐵道自行車」夜間班次公布了！今年將於7月1日至8月31日期間，每日加開7班星光班次，時間為下午5點30分至8點，沿途會經過宇宙行星、星空花火，再以12星座燈飾做結尾，隧道中更換上七夕動畫，描繪牛郎織女相會的故事。

▲深澳鐵道自行車每年暑假都會延長營運時間，今年以「夏夜星海」為主題打造。（圖／新北市觀旅局提供）



深澳鐵道自行車每年暑假都會延長營運時間，今年以「夏夜星海」為主題打造，從踏上自行車八斗子站，首先映入眼簾的是12星座窗簾燈及星星造型五角燈，緩緩進入觀海段，閃耀迷人光芒的永恆行星燈飾，營造如宇宙般的情境。

穿越觀海段中段的時空隧道，星空花火燈飾逐漸出現，在綻放的煙花燈飾下，許下心中願望；到了尾聲，2024年度獨有的12星座燈飾滿佈天空，在蒼茫星海中訴說動人的故事，可以找尋屬於自己的星座。

▲綴滿粉色的愛心燈海廊道，讓情人感情升溫。（圖／新北市觀旅局提供）



而光雕隧道也換上七夕動畫，描繪一年一次牛郎織女相會的故事，喜鵲由燈海飛出，化身為鵲橋，流星劃過綻放煙火，出隧道後，穿梭進入愛心燈海廊道，沉浸在動人情調中，迎向徜徉在銀河裡的星空鯨，最後，抵達充滿星河流光燈飾的深澳站月台，在月台旁還有太空船裝置藝術，可以入內留下趣味合影。

▲在月台旁還有太空船裝置藝術，可以入內留下趣味合影。（圖／新北市觀旅局提供）



深澳鐵道自行車營運時段為每日上午10點至夜間8點30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，旅客欲訂票，可至深澳鐵道自行車官網或統一超商ibon售票系統。