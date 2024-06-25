灣仔5星酒店開箱！全港唯一日式榻榻米房　270度落地窗景觀無敵

▲灣仔「明怡美憬閣精選酒店」2022年7月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

香港島於2022年7月再添一家酒店「明怡美憬閣精選酒店」，走路3分鐘即能達港鐵會展站，交通十分方便。173間客房中，擁有維港景觀房、日式榻榻米房、豪華特大客房等5種房型，可以270度視角眺望迷人的城市風光，將櫛比鱗次的建築物盡收眼底。

▲「明怡美憬閣精選酒店」是雅高集團美憬閣品牌旗下的第二家香港酒店，坐落於灣仔區。（圖／記者彭懷玉攝）

「明怡美憬閣精選酒店」是雅高集團美憬閣品牌旗下的第二家香港酒店，坐落於灣仔區，從機場搭巴士或地鐵約45分鐘即可到達，若搭港鐵前來，從會展站A3出口出站，循著天橋走3分鐘就能抵達飯店，香港會議展覽中心、銅鑼灣商圈也都在步行範圍內。

▲從會展站A3出口出站，循著天橋走3分鐘就能抵達飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店規劃出173間客房，分別為經典房、高級城景房、高級維港景觀房、豪華日式榻榻米房、豪華特大客房等五種房型，其中有164間可以看到外頭風景，23間房面向維多利亞港，透過大面落地玻璃窗，窺見船隻徐徐駛過港灣，讓旅客慢下步調，享受療癒的度假時光。

▲23間房面向維多利亞港，透過大面落地玻璃窗，窺見船隻徐徐駛過港灣，讓旅客慢下步調、享受療癒的度假時光。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，「明怡美憬閣精選酒店」是全港首間推出日式榻榻米客房的飯店，全館僅20間的日式榻榻米房雖只有22平方米（約6.7坪），除了和其他房型一樣，提供日式茶具能泡茶，榻榻米房還將浴袍換成日式浴衣，並在榻榻米地板上舖設豪華床墊，營造日式飯店內的優雅禪意。

▲▼榻榻米房將浴袍換成日式浴衣，並在榻榻米上舖設豪華床墊，營造日式飯店的優雅禪意。（圖／記者彭懷玉攝）



▲6坪多的空間仍能隔出2座洗手台、乾濕分離浴室和智慧型馬桶座，可謂空間雖小五臟俱全。（圖／記者彭懷玉攝）



寸土寸金的香港，旅宿業要怎麼規劃房型格局，在在考驗業者的智慧。「明怡美憬閣精選酒店」可說是運用得淋漓盡致，日式拉門設計一邊是行李放置區，拉到另一邊則將冰箱、Mini Bar隱藏在此，即便是6坪空間仍能隔出2座洗手台、乾濕分離浴室和智慧型馬桶座，放得下斯林百蘭King Size的大床，可謂空間雖小五臟俱全。

▲▼所有客房均配置斯林百蘭King Size大床，而豪華特大客房（約8.4坪）還配有景觀浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）



設備部分，所有客房均配置斯林百蘭King Size大床、50吋智能電視、Nespresso咖啡機、泡茶用具、選用MALIN+GOETZ 的洗沐用品、枕頭選項、電子保險箱、無線充電、迷你吧、淋浴間、智能座廁，而豪華特大客房（約8.4坪）則配有景觀浴缸。

▲24小時健身房配備完善健身器材，透過全景落地玻璃窗，健身之餘眺望維港和城市風光。（圖／記者彭懷玉攝）

搭電梯到25樓頂樓，設有威士忌酒吧UNCLE MING’S，能享用精選麥芽威士忌和雞尾酒，一邊欣賞壯麗的城市景致；而24小時健身房配備完善健身器材，透過全景落地玻璃窗，健身之餘眺望維港和城市風光。

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▲▼2樓「TANGRAM Bistro & Bar餐廳」能品嘗到班尼迪克蛋、歐姆雷蛋等現做早餐，還有沙拉、水果和優格可以自由取用。（圖／記者彭懷玉攝）

一夜好眠後，2樓「TANGRAM Bistro & Bar餐廳」是享用早餐的所在，能品嘗到班尼迪克蛋、歐姆雷蛋等現做餐點，還有沙拉、水果和優格可以自由取用，同時餐廳也提供午餐、晚餐，主廚以香港道地口味融入法式料理，囊括傅統法式蝸牛、生牛肉塔塔、鴨胸等經典美食。

▲▼從酒店步行約10分鐘可達「灣仔海濱公園」，在海景第一排吹風，欣賞維多利亞港醉人美景。（圖／記者彭懷玉攝）

若不想跑遠趕行程，鄰近酒店景點首推「灣仔海濱公園」，與「海濱休閒站」連為一線，可以在海景第一排吹風，欣賞維多利亞港醉人美景，從日落到藍調，再換上星辰高掛天空，每一刻都美到捨不得闔眼，沿著海濱散步，輕鬆就能到「銅鑼灣避風塘堤壩」，以不同視角捕捉港灣風景和城市天際線。