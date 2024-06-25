▲799元享50款食材吃到飽，乾杯「麻辣45放題」7/1台中登場。（圖／乾杯提供）



記者黃士原／台北報導

吃到飽控又多一個新選擇了！乾杯旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型，成為集團首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，7月1日正式登場，799元起就可享50款食材吃到飽。

乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」主打100%和牛油重慶麻辣鍋，今年曾推出為期1個月吃到飽活動，來客大幅成長5倍，反映出吃到飽堅實的市場與消費偏好，因此將台中中港店轉型，推出旗下首間吃到飽品牌「麻辣45放題」。

▲麻辣45放題延續原品牌特色，使用獨特的100%和牛油製成的重慶麻辣鍋湯底。（圖／乾杯提供）

乾杯表示，麻辣45放題延續之前品牌特色，使用獨特的100%和牛油製成的重慶麻辣鍋湯底，由頂級和牛油與燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製而成。另外再搭配「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」任一款，以鴛鴦鍋呈現。

▲「麻辣45」只有台中中港店轉型吃到飽。（圖／乾杯提供）

麻辣45放題還提供多達50種重慶特色食材、新鮮肉品、海鮮、蔬菜、鍋料等食材，以及各式特製沾醬，讓客人無限涮煮。其中肉品供應澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等品項，加價200~250元還能升級享用澳洲、日本和牛吃到飽。

價格部份，每人799元（+10%服務費)，加價200元升級澳洲和牛無限吃，加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇。

▲身分證開頭「I、Q」看過來，吃和牛涮套餐88折。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下的「和牛涮」及「尬鍋」7月相繼進駐嘉義，同時推出限定優惠，7月1日~7月31日，憑「I、Q」開頭身分證，前往全台門市消費頂級和牛套餐，即享88折優惠。尬鍋嘉義垂楊店7月7日至7月31日，只要姓名有「尬」字或同音者，到店出示證件，餐廳請吃「炒雞火鍋系列套餐」1客。