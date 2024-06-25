康青龍超夢幻「2款電影聯名飲品」開喝了！柳橙、蜜桃口味都有

▲「康青龍X愛的噩夢」跨界聯名推出2款期間限定飲品 。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏至過後持續高溫警戒！人氣手搖飲品牌「康青龍」宣布跨界合作暑假強檔國片《愛的噩夢》，推出2款期間限定飲品，且有著吸睛湛藍、柔粉外觀，夢幻到不行，更打造聯名雙摺紙杯套，只要購買指定飲品即可獲得，數量有限、送完為止，即日起於全門市上市。

▲「香愛這麼藍」是綠茶與柑橘、柳橙的組合。

「康青龍X愛的噩夢」驚喜跨界合作，特意以電影雙女主角的性格特質作為靈感發想，打造2款期間限定超夢幻聯名飲品，首推「香愛這麼藍」，是以馥郁茉莉綠茶為茶底，結合酸甜藍柑橘、香甜柳橙，再放進Q彈香橙凍，果香十足，還有著湛藍色漸層外型，欠喝又欠拍，每杯售價65元。

▲「愛到你想桃」是蜜桃飲料。

另一杯「愛到你想桃」則有著柔粉漸層外型，嚴選盛產蜜桃熬製成水蜜桃醬，結合招牌金萱茶，還吸得到蜜桃果肉、啵彈寒天和及新鮮蘋果片，酸甜滋味消暑又好喝，每杯售價70元，即日起於全門市開賣。

▲限量聯名雙摺紙杯套只送不賣。

為歡慶新品上市，期間凡購買任一飲品即可獲得「愛的噩夢早場優惠券」，1杯送1張、2杯送2張，以此類推，加碼祭出買「新品嚐鮮」及「得意之作」系列任一飲品，即可獲得「愛的噩夢」限量「聯名雙摺紙杯套」1個，數量有限，送完為止。

▲YAMAMA手搖杯超可愛。（圖／春陽茶事提供，下同）

另，春陽茶事近日也驚喜找來台灣插畫家「YAMAMA」跨界合作，以「CHILL CHILL FOR LIFE」作為概念發想，選用4種復古飽和色系有粉、黃、藍、綠，分別搭配不同童趣角色打造限定杯身，療癒又可愛，並結合「RELAX」、「HAVE FUN」等打氣標語，還有同款杯膜，通通超欠收，6月26日起正式上市。

▲加碼喝全新胭脂芭樂系列飲品。

同步推出全新「胭脂芭樂系列」，選用彰化盛產紅心芭樂為基底推出2款飲品選擇，首推「胭脂芭樂冰茶」，紅心芭樂結合嫩芽採摘萃玉綠茶，茶、果香一次滿足，每杯售價55元起，另一款「胭脂芭樂多多」則結合國民飲料養樂多，並加入全新配料「脆玉晶球」，咀嚼口感十足，每杯售價65元起。